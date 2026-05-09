شبکه تلویزیونی سیانان در گزارشی بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا ضمن تأیید آسیب دیدن شدید مجتبی خامنهای در حمله اسرائیل میگوید که او در تعیین استراتژی حکومت با دیگر مقامهای ارشد همکاری دارد.
گزارش سیانان که روز شنبه، ۱۹ اردیبهشت، منتشر شد بر اساس گفتوگو با چند مقام آشنا با ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده از وضعیت رهبر جدید حکومت جمهوری اسلامی نوشته شده است.
بر اساس این ارزیابی اطلاعاتی، گرچه هنوز مشخص نیست که در حکومت فعلی چه کسی حرف آخر را میزند، مجتبی خامنهای در مدیریت مذاکرات با آمریکا بر سر پایان دادن به جنگ «احتمالا نقش دارد و به آن کمک میکند».
در روز ۹ اسفندماه سال گذشته که حمله اسرائیل به بیت علی خامنهای در مرکز تهران جان او و دهها مقام ارشد حکومت را گرفت، مجتبی خامنهای نیز در این محل حضور داشت و بهشدت آسیب دید، اما به گفته حکومت زنده ماند.
با این حال در بیش از دو ماه گذشته که نام او به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی اعلام شد، نه فایلی صوتی از او منتشر شده و نه ویدئویی که تصویری تازه از او نشان دهد؛ این در حالی است که در و دیوار شهرها در کشور از عکس او پوشیده شده و حامیان حکومت گهگاه عکسی ساختهشده با هوش مصنوعی هم از او منتشر میکنند.
بر اساس گزارش تازه سیانان، از رهبر جدید در مکانی نامعلوم در تنهایی نگهداری میشود و آمریکا هم هنوز نتوانسته است مکان او را «به طور بصری تأیید کند». دلیل این امر دوری کردن او از وسایل الکترونیکی عنوان شده که میتوانند به عنوان ابزار ردیابی او استفاده شوند.
دونالد ترامپ یک هفته پس از آغاز جنگ تأکید کرده بود «ما اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم و رهبری آنها (ایران) بهسرعت در حال از بین رفتن است. هر کسی که به نظر میرسد میخواهد رهبر شود، در نهایت کشته میشود.»
مقامهای اسرائیلی نیز پیشتر چنین وعدهای دادهاند.
به نوشته سیانان، مجتبی خامنهای هنوز تحت درمان پزشکی برای ترمیم آسیبهای جدی به اندامهای مختلف از جمله صورت، بازو، بالاتنه و پای خود است.
گزارش تازه این شبکه تلویزیونی تأیید گزارش روزنامه نیویورک تایمز است که در ابتدای اردیبهشتماه منتشر شد و خبر میداد که صورت خامنهای بهشدت آسیب دیده است.
نیوریوک تایمز به نقل از چهار مقام ایرانی نوشته بود که مجتبی خامنهای همچنان تحت درمان قرار دارد و در انتظار دریافت پروتز برای یکی از پاها و جراحی پلاستیک برای ترمیم آسیبهای شدید صورت است.
در گزارش این روزنامه که روز پنجشنبه سوم اردیبهشت منتشر شد، آمده بود که یکی از پاهای مجتبی خامنهای «سه بار عمل شده و در انتظار دریافت عضو مصنوعی است. او همچنین روی یکی از دستانش جراحی داشته و بهتدریج در حال بازیابی توانایی آن است. صورت و لبهای او بهشدت دچار سوختگی شده و همین امر صحبت کردن را برایش دشوار کرده و در نهایت به جراحی پلاستیک نیاز خواهد داشت».
رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید این جزئیات نیست، اما پیشتر، ۲۲ اسفند، پس از آنکه اولین پیام مکتوب منسوب به مجتبی خامنهای پس از اعلام رهبری او منتشر شد، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد: «ما میدانیم رهبر جدیدِ بهاصطلاح معظم ایران زخمی شده و احتمالاً دچار نقص ظاهری شده است.»
یک ماه بعد، ۲۲ فروردین، خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از سه منبع در داخل ایران نوشت که در حملات آمریکا و اسرائیل در روز نهم اسفند ۱۴۰۴ به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجتبی خامنهای نیز «از ناحیهٔ صورت و یک یا دو پا بهشدت آسیب دیده و پس از ۴۰ روز هنوز در حال مداوای جراحات شدید صورت و پاهای خود است».
نیویورک تایمز در گزارش خود همچنین بهنقل از مقامهای ایرانی نوشته بود دلیل اینکه مجتبی خامنهای هنوز هیچ پیام ویدئویی یا صوتی ضبط و منتشر نکرده، این است که نمیخواهد در نخستین سخنرانی عمومیاش آسیبپذیر یا ضعیف به نظر برسد.
سیانان به نقل از منابع خود نوشته است که اطلاعات مقامهای آمریکایی از وضعیت خامنهای مبتنی است بر اطلاعاتی که از افراد مرتبط با او به دست آمده است.
با این حال بعضی تحلیلگران اطلاعات این احتمال را مطرح میکنند که عدهای در درون ساختار قدرت در ایران تنها برای پیش بردن اهداف خود ادعای دسترسی و گفتوگو با خامنهای را دارند.