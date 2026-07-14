برگزاری جلسه در مجلس شورای اسلامی، پس از ۱۳۷ روز، شبانه و بدون حضور قالیباف

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از چهار ماه و نیم تعطیلی، به‌طور شبانه و بدون حضور محمدباقر قالیباف، رئیس این نهاد، تشکیل جلسه داد.

بر اساس گزراش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه، ۲۲ تیر، بیش از ۲۵۰ نمایندهٔ مجلس با حضور در ساختمان بهارستان، این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌‌رئیس مجلس، برگزار کردند.

گزارش‌ها حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار «انتقام از قاتلان» علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته‌شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل شدند.

آن‌طور که تصاویر منتشرشده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود.

در این جلسه مقرر شد که در مواقع «اضطرار و شرایط خاص» کشور، با تشخیص هیئت رئیسه مجلس، جلسات این نهاد می‌تواند «در فضای مجازی یا خارج از بهارستان» تشکیل شود.

مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه‌ای تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی طی این مدت کشته شدند، به خواسته‌ای جنجالی تبدیل شده بود.

با شروع جنگ ایران، آمریکا و به‌ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی زدند؛ اقدامی که مخصوصاً در دو هفتهٔ اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد.

این گونه اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند.

با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آن‌ها به طیف سیاسی موسوم به «جبهه پایداری» نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمدباقر قالیباف می‌کردند.

این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی، به‌طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است.

این انتقادها به ویژه پس از آن‌که علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در جریان جنگ کشته شد و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد، علیه او افزایش یافت.

این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی، وزیر خارجه، نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند.

این در حالی است که امیرابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را «ابلاغ مراجع ذیصلاح امنیتی» اعلام کرده بود.

حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای ازسرگیری جلسات علنی مجلس، در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد؛ تجمعی که هرگز برگزار نشد.

این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود.

از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحصن برخی چهره‌های پایداری، خطاب به آن‌ها گفت: «آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید این‌که بتوانند بخشی از تصمیم‌سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طردشدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند.»

در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرتی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.