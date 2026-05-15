در روزهای اخیر انتقادها به ادامهٔ تعطیلی صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیش از یک ماه پس از آغاز آتشبس میان ایران و آمریکا در میان نمایندگان مجلس بالا گرفته و در مواردی به جدلهای لفظی هم رسیده است.
با آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، ادارات و نهادها و مدارس و بانکها در کشور به حالت تعطیل یا نیمهتعطیل درآمد.
در حالی که بیش از ۷۰ روز از آغاز جنگ و بیش از یک ماه از آغاز آتشبس گذشته است، این برخی از این مراکز و نهادها در ایران هنوز یا تعطیل هستند یا همچون مدارس بهطور مجازی کار میکنند.
در این میان، ادامهٔ تعطیلی کار مجلس، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیری و قانونگذاری در کشور، اعتراض و انتقاد چند نمایندهٔ مجلس را به دنبال داشته است.
مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تعطیل ماندن مجلس را «بدتر از» قطع اینترنت دانسته و گفته است: «اکنون مجلس با بسیاری از وزرای دولت به لحاظ نظارتی هیچ ارتباط خاصی درخصوص عملکردشان ندارد.»
او در ادامه گفت: «جلسهٔ وبیناری فقط در جهت استماع صحبتهای آقای وزیر است و مجلس هیچ ابزاری برای اقناع یا عدم اقناع ندارد. ما الان در کمیسیون صنایع حدود ۳۰۰ سؤال از نمایندگان مختلف از وزیر صنعت و وزیر اقتصاد داریم، اما کدامیک را میتوانیم مطرح کنیم؟»
پوردهقان، در ادامه، بیتوجهی مقامهای فعلی حکومت به کار اصلی مجلس را چنین توضیح میدهد: «فقط وزیر با تدابیر خاص امنیتی و در یک شرایط خاص با یک زمان بسیار محدود در مکانی بهغیر از مجلس حاضر میشود، گزارشی میدهد و میرود و به نظرم ادامه دادن این شرایط واقعاً درست نیست.»
با شروع جنگ در ایران، آمریکا و بهویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی زدند،؛ اقدامی که مخصوصاً در دو هفتهٔ اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنهای و دهها مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد.
این گونه اقدامات باعث شد که اکثر مقامهای حکومتی به مخفیگاه پناه بردند یا مجبور شدند برای فرار از موشکهای اسرائیل مدام جا عوض کنند.
اما اکنون با ادامه آتشبس و در حالی که ایران و آمریکا به طور غیرمستقیم در حال مذاکره برای رسیدن به راهی برای پایان دادن به جنگ هستند کمکم انتقادها به تعطیل ماندن کارهای کشور شروع شده است، چه در مورد اینترنت که پس از ۷۶ روز همچنان ادامه دارد و چه در مورد مجلس.
دیگر نمایندهای که روز پنجشنبه به تعطیل ماندن مجلس اعتراض کرده حمید رسایی، نماینده تندرو، است که انتقاد کرده است که «هیچ پاسخ قانونی و قانعکنندهای درباره تداوم این وضعیت ارائه نشده است.»
رسایی معتقد است که تعطیل ماندن کار مجلس در حالی که رئیس آن یعنی محمدباقر قالیباف خود مسئول مذاکرات با آمریکا معرفی میشود تنها به حفظ امنیت مقامات مربوط نیست، بلکه دلیلی سیاسی دارد.
او گفت: «تنها دلیلی که قابل تصور است، اینکه نمیخواهند مجلس با تذکراتش در روند مذاکرات خللی ایجاد کند!»
رسایی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده در ادامه میگوید: «دبیر شورای عالی امنیت در نامهای اعلام کردند مصلحت نیست جلسات مجلس برگزار شود.»
حمید رسایی از جمله آن دسته از نمایندگان اصولگرای افراطی در مجلس شورای اسلامی است که معتقدند عدهای که هماکنون ادارهٔ کشور را در دست دارند، بهدنبال توافق با آمریکا هستند و همین عده میخواهند مانع بازخواست مجلس شوند.
این در حالی است که پیشتر، مشاور سیاسی رئیس مجلس در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس این مسئله را «ابلاغ مراجع ذیصلاح امنیتی» اعلام کرده و گفته بود «این مسئله را سیاسی نکنید».
امیرابراهیم رسولی ششم اردیبهشت در پاسخ به این پرسش که چرا صحن علنی مجلس برگزار نمیشود، گفته بود: «آنچه محرز است، ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح دربارهٔ پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام است که شامل صحن علنی مجلس با ۲۹۰ نماینده نیز میشود.»
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، اما با انتقاد از تعطیلی صحن علنی مجلس گفته است «ممکن است جنگ تحمیلی طول بکشد و این پذیرفته نیست که مجلس شورای اسلامی که یکی از ارکانهای مهم تصمیم گیری در کشور است، به حاشیه رانده شود و کنار بماند».
مصطفی پوردهقان به مسعود پزشکیان متوسل شده و گفته است: «مجلس بنا به هر دلیلی الزام شده که تشکیل نشود، ما هم تبعیت میکنیم...، اما خود آقای رئیسجمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی است و اختیارات قوی دارد باید اینجا دفاع محکمی از شرایط امنیتی، اینترنتی و فضاهای کسبوکار کند.»
در میان بحثوجدلها دربارهٔ تعطیلی مجلس، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون مجلس، ۲۴ اردیبهشت در انتقادی تند از حمید رسایی، گفت: «چرا این نمایندهٔ مجلس جلسهٔ احتمالی تدارکشدهٔ حاکمیت برای تشکیل صحن جلسهٔ مجلس را افشا کرد و به دشمن گرا داد؟» او همچنین گفت: «حمله به عدم تشکیل و یا تشکیل احتمال صحن به صورت توأمان و رویارو کردن مردم و حاکمیت آنگونه که در ویدئو منتشر شده، به عقل جن هم نمیرسد.»
این انتقادها و اعتراضها در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیدهاند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرتی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنهای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرد.