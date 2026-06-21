نامه سرگشاده صدها دانشجوی شریف در اعتراض به «تشدید فضای امنیتی» در دانشگاه

بیش از یک هزار دانشجو و فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف، در نامه سرگشاده به رئیس این دانشگاه، به «تشدید فضای امنیتی» در دانشگاه اعتراض کردند و خواستار استعفای او در صورت ناتوانی در دفاع از دانشجویان و دانشگاه شدند.
فشار بر دانشجویان منتقد و مخالف حکومت جمهوری اسلامی بهرغم جنگ و آتشبس چند ماهه در کشور ادامه یافته و گزارشها حاکی از اخراج و تعلیق و تنبیه صدها دانشجو در گوشه و کنار کشور است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد بیش از هزار نفر این نامه خطاب به محمدرضا تجریشی، رئیس دانشگاه، را امضا کردهاند.
این نامه یک روز پس از انتشار خبر صدور حکم اخراج برای دستکم شش دانشجوی دانشگاه شریف منتشر شده است.
در این نامه آمده است که در ماههای اخیر دستکم ۳۰ پرونده در کمیتهٔ انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده، ۱۳ دانشجو با احکام بدوی تعلیق و اخراج روبهرو شدهاند و احکام سه نفر از آنان نیز در کمیتهٔ تجدیدنظر تأیید شده است.
امضاکنندگان نامه نوشتهاند که آنچه در این دانشگاه میگذرد، نشاندهندهٔ استمرار «روندی نگرانکننده» است که بدون واکنش مؤثر مدیریت دانشگاه هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
نویسندگان نامه هشدار دادهاند که سرخوردگی گستردهٔ دانشجویان، افزایش بیاعتمادی در فضای دانشگاه و آسیب دیدن اعتبار دانشگاه صنعتی شریف از پیامدهای وضعیت کنونی است.
آنها همچنین با انتقاد از عملکرد مدیریت دانشگاه نوشتهاند اگر رئیس دانشگاه «نه توان تغییر دارد و نه اختیار آن را»، نباید نام ریاست دانشگاه را «سپر توجیه وضع موجود» قرار دهد و افزودهاند که دانشگاه به مدیری نیاز دارد که یا بتواند از آن دفاع کند یا در صورت ناتوانی، از سمت خود کنارهگیری کند.
حساب کاربری «دانشجویان متحد» در شبکههای اجتماعی که خبرهای دانشجویی را پوشش میدهد روز جمعه، یک روز پیش از انتشار این نامه، از صدور حکم اخراج برای هفت دانشجو خبر داده بود. این احکام بدوی در کمیته انضباطی دانشگاه شریف صادر شده است.
«دانشجویان متحد» نام این هفت دانشجو را رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی اعلام کرده است.
روز شنبه خبرگزاری حکومتی فارس تعداد این دانشجویان اخراجی را شش نفر اعلام کرد. فهرست این خبرگزاری حاوی نام رضا دالمن نیست.
این خبرگزاری اتهامات دانشجویان فوق را «نقشآفرینی در ناآرامیهای اسفندماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، هتاکی، فعالیت علیه نظام و برخی تخلفات انضباطی دیگر» عنوان کرده و نوشته است: «برخی از این احکام علاوه بر اخراج، شامل محرومیت چندساله از ادامۀ تحصیل نیز هست.»
هفته گذشته نیز از تهران خبر رسید که دو دانشجو به دلیل آتش زدن پرچم ایران در اعتراضات دانشجویی دیماه از دانشگاه اخراج شدهاند.
پیشتر، در همین زمینه، روزنامه شرق در گزارشی که روز ۱۱ خردادماه منتشر شد ضمن اشاره به صدور حکم اخراج برای پنج تا هفت دانشجو در دانشگاه شریف، از صدور احکام «کمسابقه» در دانشگاههای کشور خبر داده بود.
در گزارش شرق آمده بود: «در دانشگاه شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند، سامانههای آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است، برای بیش از صد دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیههای خود هستند.»
تشکیل این تعداد قابل توجه پرونده برای دانشجویان و افزایش فشار بر آنها در حالی است که دانشگاههای سراسر ایران بخش بزرگی از ترم جاری تحصیلی را ابتدا به دلیل اعتراضات ضد حکومتی و سپس به دلیل جنگ در تعطیلی سپری کردهاند.