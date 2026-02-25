رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی وزیران علوم و بهداشت دولت مسعود پزشکیان را تهدید کرد اگر با تجمعات اعتراضی در چند دانشگاه کشور برخورد نکنند، دستگاه قضایی دخالت میکند و به این ترتیب «هزینه بالاتر خواهد رفت».
غلامحسین محسنی اژهای روز چهارشنبه ششم اسفند با اشاره به هشدار «مدتها قبل» قوه قضائیه به این وزرا مبنی بر لزوم «ساماندهی و کنترل» تجمعات اعتراضی دانشجویان گفت: «انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونیای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت».
او اعلام کرد «آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی» یا «شعارهایی با الفاظ خاص» زیبنده محیط دانشگاه نیست.
تجمعهای اعتراضی در شماری از دانشگاههای تهران در دو روز اخیر ادامه داشته و دانشجویان در دانشگاههای الزهرا، شریف، خواجهنصیر، تربیت مدرس، هنر، علم و صنعت، تهران، سوره و پارس علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند.
بر اساس گزارشهای تصویری، در برخی از این تجمعات، پرچمهای شیر و خورشید نیز توسط دانشجویان به اهتزاز درآمده بود و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نیز شعار دادند.
تصاویر منتشر شده نشان میدهد دانشجویان دانشگاه هنر ایران روز چهارشنبه همچون روزهای گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهای نظیر «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.
احضار دهها دانشجو به کمیتههای انضباطی
این در حالی است که روزنامهٔ «شرق» روز چهارشنبه از احضار دستکم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران به کمیتههای انضباطی در پی تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در دانشگاهها خبر داد.
بر اساس این گزارش، از دوشنبه سوم اسفند تاکنون حداقل ۱۸۰ دانشجو پیامکی دریافت کردهاند که در آن تأکید شده حضورشان در تجمعات اخیر «خلاف مقررات آموزشی و انضباطی» بوده و تا زمان تشکیل جلسهٔ کمیتهٔ انضباطی، اجازهٔ ورود به دانشگاه نیز ندارند.
«شرق» نوشته است در برخی دانشگاهها جلسات تفهیم اتهام دانشجویان با فاصلههای زمانی کوتاه، گاه ۱۵ دقیقهای، برگزار شده است. به گفتهٔ دانشجویان، در مواردی اتهامات بدون ارائهٔ مستندات کافی مطرح شده و حتی شماری از دانشجویانی که در زمان تجمعات در تهران حضور نداشتهاند نیز احضار شدهاند.
در دانشگاه تهران، به نوشتهٔ این روزنامه، تنها در یک روز بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو به کمیتهٔ انضباطی احضار شدهاند. دانشجویان میگویند روند احضارها از صبح سهشنبه پنجم اسفند با سرعت ادامه داشته است.
در دانشگاه علم و صنعت ایران نیز به گفتهٔ دانشجویان بین ۸۰ تا ۱۰۰ پروندهٔ انضباطی تشکیل شده است.
همچنین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعدادی از دانشجویان به کمیتهٔ انضباطی احضار شدهاند. این دانشگاه در اطلاعیهای اعلام کرده رسیدگی به پروندهٔ «دانشجویان خاطی» را بدون اغماض پیگیری خواهد کرد.
به نوشتهٔ «شرق»، در دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از برگزاری تجمعی در دوم اسفند، دستکم برای ۱۵ دانشجو پروندهٔ انضباطی تشکیل شده است. در دانشگاه صنعتی شریف هم شماری از دانشجویان به کمیتهٔ انضباطی احضار شدهاند.
این گزارش علاوه بر احضارها، از ممنوعالورود شدن دهها دانشجو نیز خبر داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بیش از ۶۰ دانشجو بدون دریافت پیامک رسمی و تنها با ابلاغ شفاهی از سوی حراست از ورود به دانشگاهها منع شدهاند و در برخی دانشگاهها مأموران حراست با بررسی کارتهای دانشجویی، مانع ورود دانشجویان مشمول این تصمیم شدهاند.
وزیر علوم اعتراضات را «آشوب» خواند
از سوی دیگر وزیر علوم دولت پزشکیان روز چهارشنبه با «آشوب» خواندن اعتراضات چند روز اخیر در دانشگاهها، به دانشجویان معترض هشدار داد که اگر این وضع در دانشگاهها ادامه یابد، این وزارتخانه دیگر اختیاری برای حضوری نگه داشتن دانشگاهها نخواهد داشت.
حسین سیمایی صراف گفت وزارت علوم حامی حضوری بودن دانشگاهها است و «ریسک» آن را هم پذیرفته، اما مشروط به اینکه دانشگاه «محل خشونت، توهین، نفرتافکنی و اهانت به نمادهای ملی و میهنی نشود».
او در ادامه، همچون اظهارات دیگر مقامات بلندپایهٔ حکومت، مدعی شد بین اعتراض و آشوب تفاوت قائل است و تأکید کرد که «اگر وضع آشوب توسط عدهٔ اندکی استمرار پیدا کند، اختیار [حضوری بودن دانشگاهها] از دست ما خارج میشود».
این در حالی است که ویدئوها و تصاویر منتشرشده نشان میدهد که اعتراضات دانشجویان هنگام تقابل «دانشجویان بسیجی» با آنان در برخی تجمعات به تنش انجامیده است.
علی مطهری، نماینده سابق مجلس نیز در گفتوگو با وبسایت جماران مدعی شد شعارها در حمایت از رضا پهلوی نشانگر این است که برخی از دانشجویان «سطح فکر پایینی دارند».
او افزود: «اعتراض به شرایط اقتصادی و حتی نحوه مدیریت بحران اخیر و تعداد بالای جانباختگان هیچ ایرادی ندارد، اما شعار دادن در حمایت از رضا پهلوی و در واقع به حمایت از اسرائیل و آمریکا، از شأن دانشجو و دانشگاه بهدور است.»
آقای مطهری همچنین گفت تا وقتی دانشجویان فقط شعار میدهند، «نباید به آنها سخت بگیریم و باید اجازه دهیم هر چه میخواهند بگویند».