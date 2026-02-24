گزارشها از ایران در روز سهشنبه، پنجم اسفند ۱۴۰۴ حاکی از برگزاری دوبارۀ تجمعات اعتراضی در شماری از دانشگاههای تهران برای چهارمین روز پیاپی است.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد، تصاویر و ویدئوهایی از تجمعات پرتعداد دانشجویی در دانشگاههای الزهرا، شریف، خواجه نصیر، تربیت مدرس، هنر، علم و صنعت، تهران، سوره و پارس منتشر کرده است.
ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد دانشجویان در این دانشگاهها شعارهای مختلفی سر میدهند و اغلب این شعارها متوجه حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارشهای تصویری، در بسیاری از این تجمعات، پرچمهای شیر و خورشید توسط دانشجویان به نمایش درآمد.
در این ویدئوها درگیریها میان نیروهای بسیجی و دانشجویان معترض نیز دیده میشود که شدیدترین آنها در دانشگاه علم و صنعت گزارش شده است.
شماری از شعارهایی که دانشجویان در تجمعات خود سر میدادند عبارتند از «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»، «خامنهای ضحاک میکشیمت زیر خاک»، «نه سلطنت، نه رهبری، نه ارتجاع رجوی»، «زن زندگی آزادی»، «جاوید شاه»، «مرگ بر دیکتاتور»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»، «امسال میده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام» و «بسیجی سپاهی داعش ما شمایی».
بر اساس گزارشهای کانالهای تلگرامی دانشجویی، در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی، نیروهای بسیج با شماری از دانشجویان درگیر شدند و درگیری به اندازهای شدت یافت که چند تن از دانشجویان زخمی شدند.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد نوشته در ادامه دانشجویان نیز اقدام به آتش زدن تصویر دو رهبر جمهوری اسلامی کردند و شعار «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» سر دادند.
در همۀ گزارشها حضور نیروهای بسیج و لباس شخصی در اطراف دانشجویان پرتعداد گزارش شده است.
با آنکه از آغاز بسیاری از تحصنها از جمله در دانشگاه الزهرا گزارش شده بود که «سرکوبگران و بسیجیها برای جلوگیری از تحصن آنها در محل حضور دارند»، اما تجمعات دانشجویی برگزار شد.
از دانشگاه خواجه نصیر گزارش شده که نیروهای بسیج با شلیک گاز و اسپری اشکآور، تجمع دانشجویان را به «خشونت» کشاندند.
طی سه روز گذشته نیز دانشگاههای اصلی در تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد صحنۀ اعتراضات پرتعداد دانشجویی بود که علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی شعار میدادند.
درخواستهای رسمی و هشدار به دانشجویان
بهدنبال ادامۀ تجمعات دانشجویی برای چهارمین روز متوالی و طرح شعارهای تند علیه رهبر جمهوری اسلامی و کلیت حکومت ایران، دادستان کل ایران، وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی شریف به دانشجویان هشدار دادند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در جلسه سهشنبه، پنجم اسفند ستاد انتخابات کشور، با هشدار نسبت به آنچه «شکستن قداست مراکز علمی» نامید، از دستگاههای مسئول خواست «سریعاً عوامل مرتبط را شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام دهند.»
او افزود: «شناسایی این افراد دشوار نیست و مسئولان مربوطه نباید اجازه تداوم چنین اقداماتی را بدهند».
حسین سیمایی، وزیر علوم در یک پیام ویدئویی بهطور غیرمستقیم تجمعات دانشجویی را «آشوب» و دانشجویان معترض را «آشوبگر» نامید و گفت: «به هیچ وجه آشوب را تحمل نمیکنیم...با آشوبگر در شوراهای انضباطی برخورد جدی میشود.»
او از جمله به سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاهها واکنش نشان داد و افزود: «هیچ شهروند ایرانی توهین به نمادهای ملی مثل پرچم ایران عزیز را نمیپذیرد.»
سیمایی شمار معترضان را «اندک» توصیف کرد و مدعی شد: «هزاران دانشجو و استاد امروز سر کلاسها هستند و به آشوبها معترضاند.»
بهدنبال برگزاری تجمعات گسترده در دانشگاه شریف در روزهای اخیر و به آتشکشیدهشدن پرچم جمهوری اسلامی در این دانشگاه، رئیس دانشگاه شریف از دانشجویان خواست در تجمعات «غیرقانونی» شرکت نکنند.
مسعود تجریشی به منظور خود از تجمعات «غیرقانونی» اشاره نکرد، اما افزود که «شاهد اتفاقات غیرقابل قبول از برخی افراد هستیم که بیم ایجاد مخاطرات جدی را ایجاد کرده است.»
او در پیامی به دانشجویان گفت: «طی این چند روز دولت و دستگاههای حافظ امنیت صبورانه به مدیریت دانشگاه و تعقل حاکم بر فضای آکادمیک اعتماد کردهاند و ما هم تمام تلاش خودمان را کردهایم تا با تمامی ابزارهای موجود این محیط امن بماند.»
تجریشی مدعی شد: «اما برخی از افراد محدودیتی برای رفتارهای خود نمیبینند و علاوه بر آسیب زدن به وجهه دانشگاه با فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک، از آسیب زدن جسمی به سایر دانشجویان و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه نیز پرهیزی نداشتند.»
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که تاکنون گزارشی از آسیبدیدن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه منتشر نشده و کانالهای مختلف دانشجویی نیز نیروهای بسیج را «عامل» درگیریها معرفی میکنند.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف در عین حال از «ورود دادستانی» به موضوع اعتراضات دانشگاه خبر داد و گفت: «دادستان عنوان کرده است که این فقط موضوع دانشگاه نیست و ما باید ورود کنیم.»
دانشگاه امیرکبیر هم در بیانیهای تهدید کرد که به «پرونده دانشجویان خاطی در اسرع وقت» رسیدگی خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «سنگپراکنی و تخریب و بیحرمتی به نمادهای ملی اعتبار جنبشهای دانشجویی واقعی را خدشهدار میکند.»