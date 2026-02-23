گزارش‌ها از ایران در روز دوشنبه چهارم اسفند حاکی از ادامۀ تجمعات اعتراضی در شماری از دانشگاه‌های تهران برای سومین روز پیاپی است.

در هر سه روز این تجمعات اعتراضی که هم‌زمان با آغاز ترم جدید تحصیلی آغاز شد، شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد.

بر اساس ویدئوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی دانشجویی منتشر شده است، دانشجویان دانشگاه «الزهرا» در تهران در یک تجمع اعتراضی شعارهای «امسال سال خونِ، سیدعلی سرنگونه»، «ما ملت کبیریم، ایران رو پس می‌گیریم» سر دادند.

«کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم» و «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» از دیگر شعارهای تجمع این دانشگاه بود که بر اساس فراخوان قبلی، ساعت ۱۱ امروز مقابل دانشکده هنر آغاز شد.

روز سوم اسفند ویدئویی از بالا گرفتن پرچم شیر و خورشید در دانشگاه صنعتی شریف توسط شماری از دانشجویان منتشر شد و در ویدئوها شنیده شد که دانشجویان شعارهایی را در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. روز دوشنبه هم در دانشگاه الزهرا، دختران دانشجو شعار دادند: «الزهرا بسشه، فرح دیگه اسمشه» و «فرح فرح اسمشه، الزهرا بی‌ارزشه».

روز یکشنبه در دانشگاه صنعتی شریف نیز شعار مشابهی از سوی شماری از دانشجویان سر داده شد.

ویدئویی از به آتش کشیده‌شدن و پاره‌کردن پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاه الزهرا نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و هم‌زمان دانشجویان شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر می‌دهند.

بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دختران دانشگاه الزهرا در مقابل در شرقی این دانشگاه تجمع بزرگی برگزار کردند و «تمامی ورودی و خروجی‌های دانشگاه توسط نیروهای امنیتی مسدود شد».

شاهدان عینی در این تجمع گزارش دادند که «تقریباً کسی که تو تجمع حاضره نمی‌تونه خارج بشه و حتی نمی‌شه به خوابگاه برگشت. به طور مداوم و بسیار زیاد، از دخترا دارن فیلم و عکس گرفته می‌گیرن و یک شماره‌ای داره به حاضرین در تجمع زنگ می‌زنه».

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز روز دوشنبه به یاد کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی، اقدام به تجمع کردند و شعار «امسال سال خونِ، سیدعلی سرنگونه» سر دادند.

کانال تلگرامی دانشگاه تهران نیز گزارش داده که شماری از دانشجویان این دانشگاه «ممنوع‌الورود» شده‌اند و جو شدید امنیتی در دانشگاه حاکم است.

این گزارش حاکی است: «نیروی‌های حراست از صبح امروز با دردست داشتن لیستی از اسامی دانشجویان، از ورود برخی از آن‌ها جلوگیری می‌کنند. این درحالی است که طبق شیوه‌نامهٔ انضباطی، ممنوع‌الورود کردن دانشجویان خلاف قانون است و حمله به بدیهی‌ترین حقوق دانشجو تلقی می‌شود».

همزمان گزارش‌های متعددی حاکی از جو امنیتی در نزدیکی دانشکدهٔ زبان‌ها و کوی پسران حکایت دارد. گزارش شده که امروز در دانشکده زبان‌ها، به‌رغم حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در داخل و خارج این دانشکده، تعداد پرشماری از دانشجویان برای شرکت در مراسم چهلم رها بهلولی‌پور، دانشجوی ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران، که در جریان اعتراضات کشته شد، تجمع کردند.

در شماری از ویدئوهای منتشرشده از این مراسم، شمار قابل توجهی از دختران دانشجو بدون حجاب اجباری ایستاده‌اند و در حالی که کف می‌زنند، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر می‌دهند.

دانشجویان در این مراسم شعارهای متعددی ازجمله «زن، زندگی، آزادی»، «تا آخوند کفن نشود، این وطن، وطن نشود»، «مرگ بر دیکتاتور»، «هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»، «این گل پرپر شده هدیه به میهن شده» و «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت» سر دادند.

گزارش‌ها در عین حال حاکی است که در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مراسمی برای محمدرضا مرادعلی، دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشکده برگزار شد و در حالی که «بسیج قصد مصادره مراسم» او را داشت، دانشجویان با سر دادن فریاد و شعارهایی چون «این گل پرپر شده هدیه به میهن شده»، «زن، زندگی، آزادی»، و «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»، اجازه این اتفاق را ندادند.

گزارش‌ها حاکی از حمله نیروهای بسیج به دانشجویان معترض مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران و درگیری میان طرفین است.

ویدئویی نیز از به آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی وسط صحن دانشگاه پلی‌تکنیک منتشر شده است. دانشجویان در حال آتش‌زدن پرچم، شعار می‌دادند:‌ «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله».

دانشگاه «علم و فرهنگ» در تهران نیز امروز شاهد یک تجمع اعتراضی و طرح شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» بود. ویدئوهایی از تجمع دانشجویان این دانشگاه در حالی که عکس کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را در دست داشتند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در اصفهان نیز دانشجویان دانشگاه صنعتی این شهر روز دوشنبه دست به تجمع زدند و شعارهایی چون «ما صاحب کشوریم، گمشو بیرون سیدعلی»، «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»، «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه» و «جاوید شاه» سر دادند.

این تجمعات دانشجویی همزمان با برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در سراسر ایران برپا شده است. در دو روز گذشته نیز در بیشتر دانشگاه‌های اصلی پایتخت از جمله بهشتی، علم و صنعت، تهران، امیرکبیر و شریف و نیز دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوها در حمایت از معترضان دی‌ماه و مخالفت با حکومت شعار داده‌اند.

کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» نوشته تعداد دانشجویان بازداشتی در بسیاری از شهرهای کشور از جمله یزد، مشهد، تهران و... «بسیار بالا» است.

این گزارش یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای شدن نام دانشجویان بازداشتی، را «تهدیدهای بازجو» در گفت‌وگو با خانواده‌های دانشجویان بازداشتی عنوان کرده است.