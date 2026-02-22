گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که روز یکشنبه سوم اسفند اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد برای دومین روز ادامه دارد. خبرگزاری‌های رسمی ایران نیز به برگزاری این تجمع‌های گسترده اذعان کرده‌اند.

روز شنبه در نخستین روز کلاس‌های حضوری نیمسال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های کشور، تعداد زیادی از دانشجویان مخالف حکومت در محوطه دانشگاه‌های خود تجمع کرده و علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار دادند.

بر اساس ویدئوهایی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این اعتراضات در روز یک‌شنبه نیز ادامه یافته است.

در بیشتر دانشگاه‌های اصلی پایتخت از جمله بهشتی، علم و صنعت، تهران، امیرکبیر و شریف دانشجوها در حمایت از معترضان دی‌ماه و مخالفت با حکومت شعار داده‌اند.

ویدئوهای منتشر شده دانشجویان دانشگاه تهران را نشان می‌دهد که شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر می‌دهند. در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران نیز دانشجویان با شعار «می‌جنگیم می‌میریم ایران رو پس می‌گیریم» تجمع کردند.

ویدئوی دیگری نیز از دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده که دانشجویان معترض در آن شعار «امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه» می‌دهند. ویدئوهایی نیز از اعتراض دانشجویان در دانشگاه بهشتی منتشر شده است.

همزمان با این اعتراضات، ویدئویی از بالا گرفتن پرچم شیر و خورشید در دانشگاه صنعتی شریف توسط شماری از دانشجویان منتشر شده است.



در ویدئوها شنیده می‌شود که دانشجویان پس از بالا رفتن پرچم شیر و خورشید شعارهایی را در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، اعلام کرد «جمع کثیری از دانشجویان» در دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر با سر دادن «شعارهای سیاسی مخالف» در محوطه دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.

این خبرگزاری همچنین خبر داده در پی تجمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، درگیری رخ داد و «شیشه‌های لابی دانشگاه شکسته شد».

ایرنا می‌گوید روز یکشنبه در دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت و فردوسی مشهد نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار شد.

در یکی از ویدئوهایی که از دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) منتشر شده مشاهده می‌شود که نیروهای موسوم به بسیج که از روز گذشته با سازماندهی، پرچم و امکانات در این دانشگاه حضور یافته‌اند با شعار «حیدر حیدر» با دانشجویان معترض درگیر شده‌اند.



شماری از دانشجویان معترض نیز در مقابل واکنش نشان داده و شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» به گوش می‌رسد.

برخی رسانه‌های حکومتی ویدئوهایی منتشر کرده‌اند حاکی از این که دانشجویان حزب‌اللهیِ هوادار حکومت نیز در پاسخ به این معترضان تجمع کرده و در چند دانشگاه «نماز جماعت» برپا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این تلاشی باشد از طرف نیروهای هوادار حکومت در دانشگاه‌ها برای به حاشیه راندن دانشجویان معترض. خبرگزاری حکومتی دانشجو از این معترضان با عنوان «دانشجونما» یاد کرده و آنها را به خرابکاری در محوطه دانشگاه متهم کرده است.

به دلیل سانسور اخبار و محدود کردن رسانه‌های غیرحکومتی، رادیوفردا قادر به راستی‌آزمایی این اتهامات نیست.

این تجمعات دانشجویی همزمان با برگزاری مراسم چهلم کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در سراسر ایران برپا شده است.