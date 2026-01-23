کشته شدن احسان افشاری، شهروند ایرانی-سوئدی، بهروایت خواهرش
لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، به رادیوفردا میگوید که خانوادهٔ او پیکر برادرش را در کهریزک تهران شناسایی کردهاند. خانم افشاری پیشتر با انتشار تصویر برادرش در شبکههای اجتماعی اعلام کرده بود که برادرش ۱۸ دی ماه در جریان اعتراضات در تهران ناپدید شده است. او به رادیوفردا گفته است که خانوادهاش پس از ۱۱ روز، پیکر برادرش را در کهریزک، در حالی شناسایی و تحویل گرفتهاند که دو گلوله به شکم او شلیک شده بود. احسان افشاری ۳۹ ساله، بهگفتۀ خواهرش، شهروند ایرانی–سوئدی بود و پنج ماه پیش به ایران بازگشته بود. او یک دختر چهارساله دارد. رادیوفردا با لیلا افشاری، خواهر احسان افشاری، در ونکوور گفتوگو کرده است.
