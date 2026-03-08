بارش «باران نفت» و تیرگی آسمانِ تهران پس از بمباران تأسیسات نفتی؛ «مردم ماسک بزنند»

در پی حمله سنگین ارتش اسرائیل به تمام تأسیسات نفتی استان تهران، آسمان پایتخت در روز یک‌شنبه، ۱۷ اسفند، کاملا تیره شده و تمام شهر از لایه‌ای از دوده پوشانده شده است.

این رخداد روز یک‌شنبه صبح با بارش بارانی سیاه‌رنگ همراه شد که خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان در پیامی در شبکه ایکس از آن به عنوان «باران نفت» یاد کرده است.

شنبه شب، ۱۶ اسفند، همراه بود با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع چند آتش‌سوزی عظیم در چند انبار نفت در نقاط مختلف تهران. در این تصاویر آخرالزمانی، شعله‌های آتش و دود غلیظ در انبار نفت شهران در شمال غرب تهران، همچنین در محدوده اقدسیه و سوهانک در شمال شرق شهر دیده می‌شود.

به گفته ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران، شنبه شب تمام تأسیسات توزیع و انتقال این گونه فراورده‌ها از جمله بنزین در دو استان تهران و البرز هدف حمله قرار گرفته و آسیب دیده است.

کرمی به میزان این آسیب‌های وارده به تأسیسات نفتی اشاره نکرد، اما با توجه به حجم دود و آتشی که از کیلومترها دورتر در تهران و اطراف این شهر هم قابل مشاهده بود، بعید به نظر می‌رسد که کارکرد این تأسیسات حفظ شده باشد.

در حالی که «کمپین حقوق بشر ایران» با اشاره به حمله سنگین هوایی به انبارهای نفت در مناطق شهران و اقدسیه تهران، و همچنین یک انبار نفت در فردیس کرج، این انبارها را «غیرنظامی» توصیف کرده، ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این مجتمع‌ها برای توزیع سوخت میان چند نهاد نظامی جمهوری اسلامی استفاده می‌شد و حملات با هدایت اطلاعاتی انجام شده است.

سنگینی حملات هوایی اسرائیل و حجم آتشی که به راه انداخت هم تقریبا بلافاصله با اعمال محدودیت در میزان بنزینی همراه شد که مردم می‌توانند بخرند و هم به آلودگی دوچندان هوا در پایتخت ایران دامن زد که همواره با این مشکل روبه‌رو بوده است.

صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی، تصدیق کرده است که «در تهران شاهد ترکیب دود و ابر در آسمان هستیم و مناطقی که نزدیک‌تر به محل‌های آتش‌سوزی هستند، تاریکی هوا بیشتر احساس می‌شود».

به گفته ضیاییان، «رفع شرایط فعلی و دود ایجاد شده، مستلزم اطفای حریق در مناطق مورد هدف قرار گرفته است و باید منشاء دود از بین برود».

این نشان می‌دهد که به دلیل حجم عظیم حریق مقامات مسئول در تهران پس از ساعت‌ها هنوز موفق به خاموش کردن این آتش نشده‌اند.

در همین زمینه روز یک‌شنبه استاندار تهران نیز اعلام کرد که «به خاطر آلودگی ناشی از آتش‌سوزی انبار نفت و پالایشگاه، مردم حتما از ماسک استفاده کنند».

به گفته عده‌ای از کارشناسان، در حال حاضر لازم است که مردم خارج از محل سکونت خود از ماسک N95 استفاده کنند.

استاندار تهران درباره اعمال محدودیت بر خرید بنزین در پی حمله به تأسیسات نفتی اعلام کرد که «سهمیه سوختگیری با کارت شخصی در جایگاه از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافت.»