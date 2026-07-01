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چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ تهران ۲۳:۰۵

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محمدباقر قالیباف؛ وارث «مقاومت» جنگی و «پراگماتیسم» سیاسی

محمدباقر قالیباف؛ وارث «مقاومت» جنگی و «پراگماتیسم» سیاسی
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محمدباقر قالیباف؛ وارث «مقاومت» جنگی و «پراگماتیسم» سیاسی

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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حالا چهره اصلی مدافع پیشبرد دیپلماسی با آمریکاست. او به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی می‌آید و سعی می کند تا با توضیح شرایط مذاکره و وضعیتی که خود ایران درگیر آن است، از این بگوید که چرا تهران باید به سوی مذاکره و توافق حرکت کند. البته آقای قالیباف همواره در گفته‌هایش، که به مذاق بسیاری از تندروهای داخل حکومت هم خوش نمی‌آید، بسیار از لزوم مذاکره در حین آمادگی برای رویارویی و جنگ می‌گوید و از ادبیات رایج جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و رهبرانش استفاده می‌کند. قالیباف نماینده کدام بخش از ساختار قدرت در ایران است؟ آیا او و همفکرانش آنگونه که تلاش می‌کنند موفق به پیشبرد مذاکره با آمریکا و حتی دستیابی به یک توافق جامع خواهند شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را در این‌باره بشنوید.

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