لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۱۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

آیا دیپلماسی هنوز فرصتی برای به سرانجام رسیدن دارد؟ گفت‌وگو با علی واعظ

آیا دیپلماسی هنوز فرصتی برای به سرانجام رسیدن دارد؟ گفت‌وگو با علی واعظ
Embed
آیا دیپلماسی هنوز فرصتی برای به سرانجام رسیدن دارد؟ گفت‌وگو با علی واعظ

No media source currently available

0:00 0:06:28 0:00
لینک مستقیم

رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۸ اردیبهشت گفته بود حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را برای «دو تا سه روز» به تعویق می‌اندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود. وقتی کمتر از یک روز بعد خبرنگاران از دونالد ترامپ پرسیدند که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: «دو یا سه روز. شاید جمعه، شنبه، یکشنبه. یک بازه زمانی محدود. چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم آن‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند». آیا ایران و آمریکا در آستانه یک رویارویی نظامی تازه هستند؟ آیا دیپلماسی هنوز فرصتی برای به سرانجام رسیدن دارد؟ از علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG