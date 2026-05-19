رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۸ اردیبهشت گفته بود حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را برای «دو تا سه روز» به تعویق می‌اندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود. وقتی کمتر از یک روز بعد خبرنگاران از دونالد ترامپ پرسیدند که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: «دو یا سه روز. شاید جمعه، شنبه، یکشنبه. یک بازه زمانی محدود. چون نمی‌توانیم اجازه بدهیم آن‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند». آیا ایران و آمریکا در آستانه یک رویارویی نظامی تازه هستند؟ آیا دیپلماسی هنوز فرصتی برای به سرانجام رسیدن دارد؟ از علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو بشنوید.