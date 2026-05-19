لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۲۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

مسعود الفک: توافق میان ایران و کشورهای عربی یک ضرورت اما نیازمند نقشه راه است

مسعود الفک: توافق میان ایران و کشورهای عربی یک ضرورت اما نیازمند نقشه راه است
Embed
مسعود الفک: توافق میان ایران و کشورهای عربی یک ضرورت اما نیازمند نقشه راه است

No media source currently available

0:00 0:06:55 0:00
لینک مستقیم

وقتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از به تعویق افتادن برنامه حمله مجدد به ایران - در روز ۲۹ اردیبهشت - خبر داد به نام سه کشور اشاره کرد؛ قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که به گفته آقای ترامپ درخواست به تعویق افتادن این حمله را داشته‌اند. اما بسیاری می‌پرسند این کشورها تا چه حد بر تصمیم نهایی رئیس‌جمهور آمریکا اثر داشتند؟ یا از اساس آیا این سه کشور رویکردی یکسان به موضوع ایران دارند؟ نگرانی آن‌ها درباره از سرگیری دوباره حملات ناشی از چیست؟ ارزیابی مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض را دراین باره بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG