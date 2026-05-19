مسعود الفک: توافق میان ایران و کشورهای عربی یک ضرورت اما نیازمند نقشه راه است

وقتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از به تعویق افتادن برنامه حمله مجدد به ایران - در روز ۲۹ اردیبهشت - خبر داد به نام سه کشور اشاره کرد؛ قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که به گفته آقای ترامپ درخواست به تعویق افتادن این حمله را داشته‌اند. اما بسیاری می‌پرسند این کشورها تا چه حد بر تصمیم نهایی رئیس‌جمهور آمریکا اثر داشتند؟ یا از اساس آیا این سه کشور رویکردی یکسان به موضوع ایران دارند؟ نگرانی آن‌ها درباره از سرگیری دوباره حملات ناشی از چیست؟ ارزیابی مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض را دراین باره بشنوید.