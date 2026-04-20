علی واعظ: استفاده از فشار منجر به نرم شدن موضع ایران در مذاکره نمیشود
اندکی بیش از ۲۴ ساعت به پایان زمان آتشبس ۱۴ روزه میان ایران و ایالات متحده و اسرائیل زمان باقیست. اسلام آباد پایتخت پاکستان آماده برگزاری دور دیگری از مذاکرات سطح بالای مقامهای تهران و واشینگتن شده است و بنا بر اعلام طرف آمریکایی جیدی ونس معاون رئیسجمهور راهی پاکستان میشود تا هدایت تیم مذاکرهکننده از سوی کشورش را بر عهده داشته باشد. اما در تهران هنوز تصمیم به حضور در مذاکرات گرفته نشده است. آیا این چانهزنی دقیقه آخر برای پیوستن به این مذاکرات است و اگر اینگونه است با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ تمدید آتشبس؟ دستیابی به توافق موقت؟ نه صلح نه جنگ؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران در موسسه بینالمللی بحران در ژنو به پرسشهای رادیوفردا در این زمینه پاسخ میدهد
