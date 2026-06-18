متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ ایران و آمریکا موسوم به «تفاهمنامه اسلامآباد» بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او، در فاصلهٔ زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را بهصورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.
کاخ سفید و ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند.
همزمان کاخ سفید در حساب خود در شبکۀ ایکس ویدئویی را منتشر کرد که دونالد ترامپ را در حال امضای نسخۀ کاغذی این سند نشان میدهد.
خبرگزاری ایرنا هم عکسهایی را از امضای این سند به دست مسعود پزشکیان منتشر کرده است.
به نوشتهٔ ایرنا، از آنجا که پاکستان بهعنوان میانجی روند دیپلماتیک منتهی به تفاهم اسلامآباد نقش ایفا کرده، شهباز شریف نخستوزیر این کشور نیز متن تفاهمنامه را امضا خواهد کرد.
پاکستان بهعنوان میانجی اصلی میان ایران و ایالات متحده میگوید در پی امضای رؤسای جمهور دو کشور، توافقنامۀ اولیهٔ تهران و واشینگتن بلافاصله اجرایی شده است.
شهباز شریف نخستوزیر پاکستان صبح پنجشنبه در شبکۀ ایکس نوشت: «ایران بدون فوت وقت تنگۀ هرمز را باز میکند و ایالات متحده هم بیدرنگ محاصرۀ دریایی بنادر ایران را برمیچیند».
شهباز شریف در ادامه نوشت که پاکستان به همراه قطر، دیگر میانجی بین دو کشور، روز جمعه در سوئیس میزبان مراسم رسمی مربوط به «این تحول تاریخی» خواهد بود تا گفتوگوهای فنی دو کشور آغاز شود.
کاخ سفید روز چهارشنبه متن تفاهمنامه را به طور رسمی منتشر کرد.
این توافق در ۱۴ بند تنها چارچوبی کلی از تفاهم میان دو طرف را ترسیم میکند و بسیاری از دشوارترین مسائل، از جمله نحوه برچیدن برنامه هستهای ایران، را تا زمان دستیابی به توافق نهایی به تعویق میاندازد.
این سند همچنین زمینه را برای یک دوره مذاکرات گستردهتر ۶۰ روزه که قرار است روز جمعه در سوئیس آغاز شود، فراهم میکند.
دونالد ترامپ غروب چهارشنبه در حاشیه نشست گروه هفت در شهر اویان فرانسه، ضمن دفاع از توافق اولیه با ایران، گفت «طولانیشدن جنگ در خاورمیانه به فاجعۀ اقتصادی منجر میشد».
رئیسجمهور ایالات متحده گفت: «نمیخواستم شاهد فاجعۀ اقتصادی باشیم. اگر جنگ ادامه پیدا میکرد، ممکن بود کار به آنجا بکشد».
دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت «دوست نداشتم مثل هربرت هووِر باشم». هربرت هووِر در سال ۱۹۲۹ رئیسجمهور ایالات متحده بود؛ زمانی که بازار بورس سقوط کرد و منجر به وضعیتی شد که به «رکود بزرگ» معروف است.
در مقابل ترامپ که خود را پیروز این جنگ نامید، مقامات ارشد در جمهوری اسلامی هم از شکست آمریکا حرف میزنند و خود را پیروز جنگی میدانند که میلیاردها دلار خسارت برای ایران به جا گذاشته است.
محمدباقر قالیباف که نامش به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران اعلام شده و با سفری به اسلامآباد در ابتدای اردیبهشت در مقابل معاون دونالد ترامپ آغازگر مذاکره بود، روز چهارشنبه یادداشت تفاهم با آمریکا را «نشانۀ شکست ایالات متحده» خواند.
او پس از انتشار مفاد یادداشت تفاهم از سوی دو کشور، در تلویزیون رسمی ایران حاضر شد و در بخشی از سخنانش گفت: «این توافق، سند شکست آمریکا است. مردم میبینند و قضاوت میکنند».