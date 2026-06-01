آیا تمایل تهران و واشینگتن هنوز دستیابی به توافق است؟ گفتوگو با سارا کرمانیان
ایران و آمریکا ساعتی در یک قدمی تفاهم و ساعتی دیگر در آستانه آغاز جنگی دیگر هستند. هر دو طرف هم دیگری را به تغییر مواضع در روند مذاکرات و مطالباتش متهم میکند. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا میگوید «توافق خوب» دست یافتنی است و طرف ایرانی مفادی که طرف مقابل به عنوان موضوع مذاکره مطرح میکند را زیر سوال میبرد و میگوید هدفش در قدم اول «پایان دادن به جنگ» است. ارزیابی سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بینالملل در دانشگاه ساسکس را درباره شرایط جاری میان دو کشور بشنوید.
