پایان ترس از شیمیدرمانی؛ درمان سرطان به کدام سو میرود؟
در حالی که سالها شیمیدرمانی، پرتودرمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار میرفتند، تازهترین یافتههای علمی از تحولاتی خبر میدهند که میتواند مسیر درمان برخی بیماران را تغییر دهد. در روزهای اخیر، پژوهشگران از نتایج امیدوارکننده یک تزریق تازه برای برخی سرطانهای مقاوم خبر دادهاند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده است. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر، میلیونها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکن است بتوانند با خیال راحت از شیمیدرمانی اجتناب کنند، زیرا دانشمندان آزمایش دیانای جدیدی را امتحان کردهاند که میتواند میان بیمارانی که احتمالا از این درمان سود میبرند و کسانی که سودی از آن نمیبرند، تمایز قائل شود. آیا این تحولات به معنای آغاز دورهای تازه در درمان سرطان است یا هنوز باید با احتیاط به این یافتهها نگاه کرد؟ دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص هماتوانکولوژی در بریتانیا، به این پرسش پاسخ داده است.
