تهران و واشینگتن؛ توافق نزدیک است یا فقط بحران مدیریت میشود؟
در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میگوید خواستار سختتر شدن برخی بندهای تفاهمنامه با تهران، از جمله درباره ذخایر اورانیوم غنیشده، شده است، چشمانداز توافق احتمالی همچنان مبهم مانده است. در تهران نیز روایتهای متفاوتی درباره ماهیت این مذاکرات شکل گرفته؛ از جریان نزدیک به محمدباقر قالیباف که میگوید ایران در «موضع قدرت» قرار دارد و مذاکره صرفاً برای پایان جنگ است، تا منتقدانی که هشدار میدهند جمهوری اسلامی در حال بازگشت به نقطهای است که میشد سالها پیش با هزینهای کمتر به آن رسید. اکنون این پرسش مطرح است که ترامپ همزمان از «تضمین» ایران و سختتر شدن شروط توافق سخن میگوید؛ آیا این نشانه نزدیک شدن به توافق است یا دشوارتر شدن مسیر؟ سعید جعفری، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایتالیا به این پرسش پاسخ داده است.
