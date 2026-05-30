آیا جهان در آستانه شوک تازه انرژی قرار گرفته است؟
مدیران چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان شامل آژانس بینالمللی انرژی، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادهاند ادامه درگیریها در خاورمیانه، عرضه انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورهای آسیبپذیر را بهطور جدی تحت فشار قرار داده است. این نهادها میگویند اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی و نااطمینانی اقتصادی، بیش از همه به کشورهای فقیر آسیب میزند. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا به این پرسش پاسخ میدهد که هشدار همزمان چهار نهاد بزرگ اقتصادی جهان را باید تا چه حد جدی گرفت؟
خرداد ۰۹, ۱۴۰۵
