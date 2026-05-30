در حالی که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید می‌کند، نمایندگان لبنان و اسرائیل نیز با میانجی‌گری آمریکا در پنتاگون گفت‌وگوهایی امنیتی و نظامی برگزار کردند؛ مذاکراتی که بر تثبیت آتش‌بس شکننده و کاهش تنش متمرکز بود، نه یک توافق سیاسی جامع. هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو مدعی شده نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کرده‌اند؛ ادعایی که حزب‌الله آن را رد می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا لبنان به بخشی تعیین‌کننده از معامله بزرگ‌تر میان تهران و واشینگتن تبدیل شده، یا همچنان در مدار یک جنگ فرسایشی باقی خواهد ماند؟ ارزیابی مهرداد فرهمند، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه، را بشنویم.