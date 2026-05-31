«تهدیدهای تروریستی» مرتبط با ایران؛ اروپا چرا نگران است؟

در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ گزارش تازه سازمان اطلاعات دانمارک درباره افزایش تهدیدهای مربوط به ایران را «فاقد شواهد مستند» خوانده و دخالت تهران در هرگونه فعالیت در خاک اروپا را رد کرده، نهادهای امنیتی چند کشور اروپایی، از جمله دانمارک، سوئد و بریتانیا، در ماه‌های اخیر بار دیگر نسبت به فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه مخالفان ایرانی و اهداف مرتبط با اسرائیل هشدار داده‌اند. این هشدارها هم‌زمان شده با پرونده‌های قضایی در بریتانیا و آمریکا، از جمله محکومیت افرادی در ارتباط با طرح‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه منتقدان حکومت. آیا این گزارش‌ها را باید در امتداد یک روند امنیتی چندساله دید، یا نشانه مرحله‌ای تازه در تنش امنیتی میان اروپا و تهران؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در فنلاند پاسخ می‌دهد.