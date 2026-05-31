در حالی که تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گهگاهی از پیشرفت‌های «ملموس» در گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آمریکا خبر می‌دهند، اما برخی جریان‌های تندرو در داخل نظام،‌ به شدت،‌ روند این گفت‌وگوها را «تسلیم محض» و «خنجر از پشت به مقاومت» توصیف می‌کنند. در هفته‌های اخیر، برخی شعارها در تجمعات شبانه حامیان حکومت،‌ روایت‌های کاملاً متضادی را درباره نتایج مذاکره با آمریکا دربین گروه‌های تندرو نشان‌ می‌دهد. در گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو، از او درباره جایگاه و خاستگاه گروه‌های تندرو در قبال مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده‌ایم.