راههای دستیابی به توافقی «پایدار» در اسلام آباد در گفتوگو با علی واعظ
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه ۲۱ فروردین هنگام ترک واشنگتن برای مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت که امیدوار است به نتیجهای «مثبت» دست یابد. او به خبرنگاران گفت: «اگر ایرانیها مایل به مذاکره با حسن نیت باشند، ما مطمئناً حاضریم. اگر آنها بخواهند ما را بازی دهند، متوجه خواهند شد که تیم مذاکرهکننده چندان پذیرا نیست.» تهران که هنوز ترکیب تیم مذاکرهکننده را اعلام نکرده میگوید مبنای مذاکره یک طرح با ده درخواست است اما واشینگتن این ادعا را تایید نکرده و مشخص نیست که به غیر از تلاش برای بازکردن تنگه هرمز و عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی در مقابل رفع تحریم، چه موضوع دیگری روی میز گفتوگو خواهد بود. چشمانداز گفتوگویی که قرار است در اسلامآباد برگزار شود چیست؟ غیبت اسرائیل در این گفتوگو چگونه بر نتیجه آن تاثیر میگذارد و آیا آتش بس دو هفتهای امکان پایداری دارد؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران در ژنو به پرسشهای رادیوفردا در اینباره پاسخ داده است.
از همین مجموعه
-
فروردین ۲۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
فروردین ۲۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
فروردین ۲۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
فروردین ۲۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
فروردین ۲۰, ۱۴۰۵
مسیر درخواست غرامت، سیاسی یا حقوقی؟ در گفتوگو با سعید محمودی
-