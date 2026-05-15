حالا سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، به چین هم انجام شده و صحبت از مسیر پیش‌رو برای تهران و واشینگتن بار دیگر داغ شده است و سوال این است که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه‌حل باقی‌مانده، بازگشت به میدان جنگ است؟ درباره این وضعیت، ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند، را بشنوید.