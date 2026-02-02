دو خبرگزاری فارس و تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از «منابع آگاه»، احتمال آغاز مذاکره ایران و آمریکا با حضور «مقام ارشد دو کشور در روزهای آتی» را تأیید کردند.

تسنیم روز دوشنبه ۱۳ بهمن به نقل از این منبع نوشته «تا الان، مکان و زمان قطعی این دیدار نهایی نشده است و این مذاکرات احتمالاً در سطح» عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، خواهد بود.

فارس هم در گزارش کوتاهی، به نقل از یک منبع در دولت نوشته «رئیس‌جمهور دستور آغاز مذاکرات را صادر کرده است.»

به گفتهٔ این منبع، «ایران و آمریکا در چهارچوب موضوع هسته‌ای مذاکره خواهند کرد.»

با این حال مشخص نیست چرا به جای شورای عالی امنیت ملی، در خبر فارس آمده است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، «دستور» آغاز مذاکرات را صادر کرده است.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز روز دوشنبه ۱۳ بهمن گفت که حکومت ایران برای مذاکره «با شروطی روشن و منطقی» آمادگی دارد.

او افزود: «دانش صلح‌آمیز هسته‌ای مانند توانمندی موشکی و پهپادی جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و قابل مذاکره نیست.»

یک مقام ارشد ایرانی و یک دیپلمات غربی نیز به خبرگزاری رویترز گفتند که استیو ویتکاف و عباس عراقچی ممکن است در روزهای آینده در ترکیه با یکدیگر دیدار کنند.

پس از این دو خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، خبرگزاری ایسنا هم روز دوشنبه نوشت که در صورت آغاز گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، همانند دوره‌های پیشین، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ مسئولیت مذاکرات را بر عهده خواهند داشت و دیپلمات‌هایی از جمله مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی نیز او را همراهی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، برخی منابع احتمال داده‌اند با توجه به سفر اخیر عراقچی به ترکیه و تلاش آنکارا برای میزبانی مذاکرات، رایزنی‌ها در ترکیه برگزار شود و حتی احتمال حضور هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در این گفت‌وگوها مطرح شده است. در عین حال، نام کشورهای دیگری در منطقه نیز به‌عنوان گزینه‌های میزبانی مطرح است و قطر و مصر هم تلاش‌های دیپلماتیکی در این زمینه انجام داده‌اند.

ایسنا همچنین تأکید کرده است که «برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها»، در سفر اخیر محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر، به تهران، موضوع انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور مطرح نشده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، که هفته گذشته به ترکیه سفر کرده بود، روز دوشنبه از ادامه رایزنی‌ها با همتایان مصری، سعودی و ترکیه‌ای خود خبر داد و در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: «ترامپ گفته سلاح هسته‌ای نه، و ما کاملاً با این موضوع موافقیم.» او افزود در صورت لغو تحریم‌ها، رسیدن به توافق «کاملاً ممکن» است.

یک مقام حزب حاکم ترکیه نیز به رویترز گفته است که تهران و واشینگتن توافق کرده‌اند گفت‌وگوهای این هفته بر دیپلماسی متمرکز باشد؛ امری که می‌تواند به‌منزله فرصتی برای جلوگیری از حملات احتمالی آمریکا تلقی شود.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز دوشنبه دربارۀ مذاکره با آمریکا گفت: «در این مرحله، نکات مختلفی رد و بدل شده و ما در حال بررسی و تصمیم‌گیری درباره جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد».

سخنگوی وزارت خارجۀ ایران در عین حال تأکید کرد که تهران «هرگز اولتیماتوم نمی‌پذیرد» و مدعی شد پیامی در این زمینه دریافت نشده است؛ این در حالی است که دونالد ترامپ پیش‌تر هشدار داده بود «زمان برای توافق هسته‌ای ایران در حال پایان است» و افزود به جمهوری اسلامی ضرب‌الاجلی داده «که فقط خودشان می‌دانند».

بقائی دربارۀ وضعیت اورانیوم غنی‌شدۀ ایران هم افزود: «این یکی از موضوعاتی است که قاعدتاً در یک مذاکره درباره‌اش تعیین تکلیف می‌شود. قبل از اینکه مذاکره اتفاق بیفتد، ما از قبل نتیجه را اعلام نمی‌کنیم. نتیجه در چارچوب و در روند مذاکره به دست می‌آید.»

رویترز به نقل از این مقام ایرانی که به نام او اشاره‌ای نشده، نوشته: «دیپلماسی در جریان است. ایران می‌گوید برای ازسرگیری مذاکرات، نباید پیش‌شرطی وجود داشته باشد و آماده است در موضوع غنی‌سازی اورانیوم انعطاف‌پذیری نشان دهد؛ از جمله تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و پذیرش غنی‌سازی صفر در چارچوب یک ترتیبات کنسرسیومی به‌عنوان راه‌حل.»

با این حال، او افزود که تهران برای آغاز مذاکرات خواستار آن است که «تجهیزات نظامی آمریکا از اطراف ایران دور شوند». این مقام اضافه کرده که «حالا توپ در زمین ترامپ است.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید کرده که ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد. در روزهای اخیر گمانه‌هایی مبنی بر نگهداری اورانیوم ایران در مسکو یا آنکارا مطرح شده بود.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در چند نوبت خواستار توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است، ایالات متحده حضور ناوگان دریایی خود در منطقه را افزایش داده و سامانه‌های پدافند هوایی‌اش را در خاورمیانه تقویت کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز یکشنبه تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا، یک «جنگ منطقه‌ای» رخ خواهد داد.