بهنام طالبلو: هدف طرفهای جنگ، ایجاد تغییر در اراده طرف مقابل است
درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران در طول شش شبِ اخیر شدت گرفته است. و حالا بسیاری می پرسند چشمانداز این درگیری چیست؟ آیا باید منتظر گستردهتر شدن حملات آمریکا بود و آیا دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی میتواند تصمیم به اعزام نیروی نظامی به داخل خاک ایران بگیرد؟ ارزیابی بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها را بشنوید که از پایتخت آمریکا به این پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است.
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