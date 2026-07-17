لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ تهران ۱۳:۳۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

پرونده دنا کراری، شهروند ایرانی- آمریکایی آزادشده، در گفت‌وگو با مهرداد مبشر

پرونده دنا کراری، شهروند ایرانی- آمریکایی آزادشده، در گفت‌وگو با مهرداد مبشر
Embed
پرونده دنا کراری، شهروند ایرانی- آمریکایی آزادشده، در گفت‌وگو با مهرداد مبشر

No media source currently available

0:00 0:06:51 0:00
لینک مستقیم

دنا کراری، شهروند ایرانی- آمریکایی که در سال ۱۴۰۳ در شیراز برای مدتی کوتاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود ولی به مدت دوسال ممنوع الخروج بود، روز ۲۴ تیرماه ایران را ترک کرد. خانم کراری بنیانگذار گروه خیریه مهر برای کمک به کودکان در مناطق محروم بود. مهرداد مبشر، از دوستان خانم کراری در آمریکا، درباره فعالیت‌های او و اتهاماتش با رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG