دنا کراری، شهروند ایرانی- آمریکایی که در سال ۱۴۰۳ در شیراز برای مدتی کوتاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود ولی به مدت دوسال ممنوع الخروج بود، روز ۲۴ تیرماه ایران را ترک کرد. خانم کراری بنیانگذار گروه خیریه مهر برای کمک به کودکان در مناطق محروم بود. مهرداد مبشر، از دوستان خانم کراری در آمریکا، درباره فعالیت‌های او و اتهاماتش با رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.