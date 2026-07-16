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بهروز بیات: گزافهگویی هستهای فقط به نتانیاهو بهانه حمله به ایران را میدهد
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامهای حکومتی و یا جریانها و رسانههای تندرو در ایران همزمان با از سرگیری درگیریهای نظامی میان واشینگتن و تهران میگویند زمان آن رسیده که ایران بمب هستهای بسازد. دیگر کمتر کسی از فتوای رهبر کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی دربارهٔ «حرام بودن» ساخت سلاح هستهای میگوید. بهروز بیات، کارشناس مسائل هستهای، معتقد است که «گزافهگویی هستهای فقط به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بهانه میدهد تا به ایران حمله کند».
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