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سعید دهقان: جمهوری اسلامی به دنبال تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی است
وزارت اطلاعات ابلاغیهای را منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده است. بر اساس این ابلاغیه، ۴۴ رسانه، ۶۱ «انسانرسانه»، و ۳۱۰ صفحهٔ حساب مجازی مشمول تبصره ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی شدهاند. گروه حقوقی «یک کلمه»، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانیتبار، با انتشار بیانیهای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده است. سعید دهقان، عضو اتحادیه بینالمللی وکلا و مدیر گروه حقوقی « یک کلمه» که نام این گروه مستقل حقوقی هم در فهرست این ابلاغیه آمده، درباره پیامدهای آن با برنامه خبری- تحلیلی ایستگاه ۱۹ گفتوگو کرده است.
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