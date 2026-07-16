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علی معموری: مأموریت نخست‌وزیر جدید عراق برای دوری از آتش جنگ

علی معموری: مأموریت نخست‌وزیر جدید عراق برای دوری از آتش جنگ
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علی معموری: مأموریت نخست‌وزیر جدید عراق برای دوری از آتش جنگ

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علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به واشینگتن سفر کرده است. این سفر در شرایطی انجام شده که جنگ میان ایران و ایالات متحده از سر گرفته شده است. آیا با توجه به مواضع پیشین آقای ترامپ در مخالفت با نامزدی نوری‌المالکی نخست‌وزیر پیشین عراق و از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، می‌توان این تغییر در رهبری عراق و سفر نخست‌وزیر جدید را حاوی پیامی برای ایران و حضورش در عراق دانست. علی معموری، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دیکن، به این پرسش پاسخ داده است.

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