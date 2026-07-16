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علی معموری: مأموریت نخستوزیر جدید عراق برای دوری از آتش جنگ
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، برای دیدار با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به واشینگتن سفر کرده است. این سفر در شرایطی انجام شده که جنگ میان ایران و ایالات متحده از سر گرفته شده است. آیا با توجه به مواضع پیشین آقای ترامپ در مخالفت با نامزدی نوریالمالکی نخستوزیر پیشین عراق و از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی، میتوان این تغییر در رهبری عراق و سفر نخستوزیر جدید را حاوی پیامی برای ایران و حضورش در عراق دانست. علی معموری، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه دیکن، به این پرسش پاسخ داده است.
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