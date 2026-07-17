ایران و آمریکا؛ چگونه میتوان از «جنگ ابدی» جلوگیری کرد؟ گفتوگو با علی واعظ
حالا شش شب متمادی از درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران میگذرد و هر شب بر شدت این درگیری افزوده میشود. جنگی که پس از آتشبسی کوتاه مدت و دستیابی طرفین به یک تفاهمنامه بار دیگر گسترده میشود. چشمانداز این درگیری چیست؟ آیا تهران و واشینگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمامعیار دارند؟ آیا ایالات متحده به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ علی واعظ مدیربخش ایران در گروه بینالمللی بحران در ژنو به این پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است.
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