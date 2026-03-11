لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۲۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

جنگ از نگاه ایرانیان خارج از کشور؛ ۱۲ روایت از نگرانی و امید

جنگ از نگاه ایرانیان خارج از کشور؛ ۱۲ روایت از نگرانی و امید
Embed
جنگ از نگاه ایرانیان خارج از کشور؛ ۱۲ روایت از نگرانی و امید

No media source currently available

0:00 0:26:07 0:00
لینک مستقیم

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تنها معادلات سیاسی منطقه را تغییر نداده است؛ بلکه زندگی و نگرانی‌های میلیون‌ها ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مجموعه، دیدگاه‌ها و احساسات دوازده ایرانی ساکن خارج از کشور عموما ساکن کانادا، آمریکا، آلمان و لندن را دربارهٔ این جنگ و نگرانی‌هایشان برای خانواده‌ها و آینده ایران می‌شنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG