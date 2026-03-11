جنگ از نگاه ایرانیان خارج از کشور؛ ۱۲ روایت از نگرانی و امید
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تنها معادلات سیاسی منطقه را تغییر نداده است؛ بلکه زندگی و نگرانیهای میلیونها ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مجموعه، دیدگاهها و احساسات دوازده ایرانی ساکن خارج از کشور عموما ساکن کانادا، آمریکا، آلمان و لندن را دربارهٔ این جنگ و نگرانیهایشان برای خانوادهها و آینده ایران میشنوید.
از همین مجموعه
-
اسفند ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
اسفند ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اسفند ۱۹, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
اسفند ۱۹, ۱۴۰۴
از جانباختگان غیرنظامی جنگ، در ایران، چه میدانیم؟
-
-