جنگ از نگاه ایرانیان خارج از کشور؛ ۱۲ روایت از نگرانی و امید

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تنها معادلات سیاسی منطقه را تغییر نداده است؛ بلکه زندگی و نگرانی‌های میلیون‌ها ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مجموعه، دیدگاه‌ها و احساسات دوازده ایرانی ساکن خارج از کشور عموما ساکن کانادا، آمریکا، آلمان و لندن را دربارهٔ این جنگ و نگرانی‌هایشان برای خانواده‌ها و آینده ایران می‌شنوید.