جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که از ۹ اسفند آغاز شده و اکنون سومین هفته خود را سپری میکند، نه تنها زندگی شهروندان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه مهاجرین افغانستانی ساکن ایران را دچار مشکلات زیادی کرده است.
شماری از مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنند در گفتوگو با افغان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از وضعیت خود در کشور صحبت کردهاند. این مهاجرین برای امنیتشان نخواستند که هویتشان فاش و صدایشان منتشر شود.
یکی از این مهاجران، زنی است که برای پیگیری پروندۀ مهاجرتیاش از افغانستان به ایران رفته است. او در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که هنگام آغاز حملات در تهران بود و منتظر بود تا نامۀ سفارت آلمان برای انجام مصاحبه را دریافت کند.
او که اخیراً توانسته است با رادیو آزادی تماس بگیرد، گفت که پس از آغاز حملات، به خانۀ یکی از دوستانش در شمال ایران رفته است؛ جایی که به گفتهٔ او شدت حملات کمتر است.
او گفت: «وقتی به شمال رسیدیم، تمام پنجرهها را با روزنامه پوشاندیم. این روزها چند بار خطوط تماس داخلی قطع شد. به اینترنت دسترسی نداشتم و نتوانستم با خانوادهام تماس بگیرم. من از حکومت طالبان فرار کردم تا اینجا منتظر رسیدگی به پرونده مهاجرتیام باشم، اما اینجا هم جنگ شد».
این دختر پناهجو میگوید از روزی که حملات آغاز شد، بانکها تعطیل شدند و پیدا کردن پول نقد هم مشکل شده است.
عبدالرئوف انعامی، عضو لویی جرگۀ افغانستان در نظام جمهوری پیشین که اکنون در ایران زندگی میکند، میگوید که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مجبور شده که از تهران به مشهد نقل مکان کند.
او به رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات مختلفی روبهرو هستند و هر گروهی از مهاجرین مشکلات خاص خودشان را دارند.
«از آنجا که وضعیت در اینجا خوب نیست و برخی نمیتوانند به افغانستان برگردند، زندگیشان در خطر است و اینها هم آخرین نفسهای خود را میکشند و منتظرند ببینند چه حالتی در آینده منتظرشان خواهد بود. خوب مشکلات به حدی است که آدم نمیتواند با بیان چند کلمه بازتابشان دهد».
در همین حال، یک کارگر افغان در شهر اصفهان که چند سال است در بخش ساختمانی کار میکند، روز ۲۲ اسفند در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که حدود یک هفته است کار متوقف شده و درآمدی ندارد.
او با نگرانی شدید از وضعیتاش گفت که نه بانکها پول میدهند و نه پول نقد پیدا میشود.
به گفتۀ این مهاجر افغان، حتی اگر بخواهند هم نمیتوانند به افغانستان برگردند.
او افزود: «همه منتظرند ببینند وضعیت چه میشود. هیچکس جایی نمیتواند برود. اردوگاهها ما را نمیپذیرند و ماشین هم پیدا نمیشود».
این کارگر افغان همچنین گفت که نتوانسته است برای خانوادهاش پول بفرستد یا با آنان تماس بگیرد، زیرا هزینۀ یک دقیقه تماس تلفنی برایشان حدود ۵۰ هزار تومان تمام میشود.
این درحالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد، پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان بر میگردند.
حملات ایالات متحده و اسرائیل، بسیاری از مردم را در ایران مجبور به ترک خانههای خود و رفتن به مناطق امنتر و کمتر آسیبدیده کرده است.
به گزارش سازمان ملل، درگیریهای جاری باعث آوارگی بیش از چهار میلیون نفر در منطقه شده است. بیشتر این افراد در ایران، لبنان، افغانستان و پاکستان هستند.
استیون دوجاریک، سخنگوی دبیرکل ملل متحد، اعلام کرد که پناهندگان افغان در ایران نیز عمیقاً تحت تأثیر درگیریهای جاری قرار گرفتهاند.
علاوه بر این، درگیریها و حملات مداوم بین حکومت طالبان و پاکستان بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در دو طرف خط دیورند به ویژه در افغانستان، آواره کرده است که آنان نیز با مشکلات زیادی روبهرو هستند.