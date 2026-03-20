بریوان مولانی؛ زنی که شوق زندگی داشت و زیر آوار حملات موشکی جان باخت

آمار دقیقی از تعداد غیرنظامیانی که در پی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران جان باخته‌اند وجود ندارد. اسامی و تصاویر برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود اما از اکثر آن‌ها تاکنون اسمی هم منتشر نشده است. بریوان مولانی یکی از آنهاست. زن جوانی که شوق زندگی داشت و زیر آوار حملات موشکی در تهران جان باخت.