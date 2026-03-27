رحیم نادعلی، معاون فرهنگی هنری سپاه رسول‌الله روز ششم فروردین در یک برنامه تلویزیونی از راه‌اندازی کارزاری با هدف «سازماندهی کمک‌های مردمی» خبر داد که در آن حتی از کودکان ۱۲ ساله و بالاتر هم ثبت‌نام می‌شود. پیش از این هم برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از حضور نوجوانان مسلح در خیابان‌ها و محل‌های ایست و بازرسی خبر ‌داده بودند. حقوق بین‌الملل درباره کودکان و جنگ، و استفاده از آن‌ها در چنین فضاهای پرخشونتی چه می‌گوید؟ حمید فراهانی پژوهشگر و فعال حقوق کودکان در لندن پاسخ می‌دهد.