لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۵۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

چگونه برای مقابله با شدت گرفتن «تنش آبی» آماده شویم؟ گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر

چگونه برای مقابله با شدت گرفتن «تنش آبی» آماده شویم؟ گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر
Embed
چگونه برای مقابله با شدت گرفتن «تنش آبی» آماده شویم؟ گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر

No media source currently available

0:00 0:05:14 0:00
لینک مستقیم

در هفته‌های اخیر خصوصا با آغاز بهار، بسیار از شهروندان ایرانی از میزان بارش باران در شهرهای خود، خصوصا در نقاطی مانند پایتخت که ماه‌هایی بسیار خشک را پشت سر گذاشته بود ابراز خشنودی می‌کردند و آن را دلیلی بر امیدواری نسبت به وضعیت ذخایر آب در ماه‌های پیش رو قلمداد می‌کردند. اما آن‌طور که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ایران می‌گوید وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و «توزیع نابرابر بارش باعث شده که ۱۰ استان با جمعیت بیش از ۳۵ میلیون نفر همچنان در شرایط زیرنرمال قرار داشته باشند». سال ۱۴۰۴ سالی بسیار نگران‌کننده برای وضعیت دخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت «روز صفر آبی» بسیار نزدیک شده بود. حالا این هشدار وزیر نیرو یادآور شرایطی مشابه است که شهروندان باید برای آن آماده باشند. چه باید کرد؟ نیک‌آهنگ کوثر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، پاسخ می‌دهد.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG