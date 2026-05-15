چگونه برای مقابله با شدت گرفتن «تنش آبی» آماده شویم؟ گفتوگو با نیکآهنگ کوثر
در هفتههای اخیر خصوصا با آغاز بهار، بسیار از شهروندان ایرانی از میزان بارش باران در شهرهای خود، خصوصا در نقاطی مانند پایتخت که ماههایی بسیار خشک را پشت سر گذاشته بود ابراز خشنودی میکردند و آن را دلیلی بر امیدواری نسبت به وضعیت ذخایر آب در ماههای پیش رو قلمداد میکردند. اما آنطور که عباس علیآبادی وزیر نیرو در ایران میگوید وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و «توزیع نابرابر بارش باعث شده که ۱۰ استان با جمعیت بیش از ۳۵ میلیون نفر همچنان در شرایط زیرنرمال قرار داشته باشند». سال ۱۴۰۴ سالی بسیار نگرانکننده برای وضعیت دخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت «روز صفر آبی» بسیار نزدیک شده بود. حالا این هشدار وزیر نیرو یادآور شرایطی مشابه است که شهروندان باید برای آن آماده باشند. چه باید کرد؟ نیکآهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامهنگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، پاسخ میدهد.
