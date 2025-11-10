اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه الزهرا به تداوم قطع و جیره‌بندی آب در خوابگاه‌های این دانشگاه شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان بالا گرفت.

به گزارش «خبرنامه امیرکبیر»، دانشجویان با تجمع در محوطه خوابگاه و سر دادن شعارهایی چون «ما منتظر حق‌مان هستیم، هیچ‌جا نمی‌رویم، همین‌جا هستیم»، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آب و بهبود شرایط بهداشتی شدند.

بر پایه گزارش‌ها، آب حمام‌های خوابگاه تنها دو ساعت در شب، بین ساعت ۸ تا ۱۰، در دسترس است و در باقی ساعات شبانه‌روز قطع می‌شود.

روز دوشنبه اداره آب و فاضلاب تهران اعلام کرد که به‌دلیل «مصرف بیش از دوبرابر الگوی تعیین‌شده در دانشگاه‌های تهران، الزهرا و امیرکبیر،» فشار آب این مراکز کاهش یافته است.

به گزارش روزنامه شریف، هرچند در اطلاعیه رسمی نامی از دانشگاه شریف برده نشده، اما به‌نظر می‌رسد وضعیت در این دانشگاه بحرانی‌تر است؛ به‌طوری‌که فشار آب از ۳ به ۰.۷۵ پی‌اس‌آی کاهش یافته و در نتیجه، مخازن خوابگاه‌ها پر نمی‌شوند و طبقات بالایی دچار بی‌آبی شده‌اند.

دانشجویان می‌گویند مسئولان دانشگاه هر بار پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها وعده رفع مشکل را داده و به‌طور موقت آب را وصل می‌کنند، اما این قطعی‌ها دوباره تکرار می‌شود.

یک روز پیش از این تجمع، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دانشجویان برای دریافت بطری‌های آب معدنی در صف ایستاده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، در پی تداوم قطع آب، برای هر دانشجو سهمیه محدودی از آب معدنی در نظر گرفته شده است.





فعالان دانشجویی پیش‌تر دربارهٔ نبود برنامه اضطراری و بی‌توجهی مسئولان به وضعیت آب هشدار داده بودند.

بحران کم‌آبی که از دانشگاه‌های تهران آغاز شده، اکنون نگرانی‌ها دربارهٔ گسترش آن به دیگر مراکز آموزش عالی کشور را افزایش داده است.

آبفای مشهد: مدیریت مصرف آب دیگر صرفاً توصیه نیست، بلکه یک اجبار است

با ادامه وضعیت بحرانی آب در ایران، به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، ذخیره آب سدهای مشهد «هم‌اکنون به کمتر از سه درصد رسیده است».

حسین اسماعیلیان روز یک‌شنبه در ادامه گفت: «گرچه در فصل سرد میزان مصرف آب نسبتاً پایین است، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که مدیریت مصرف آب دیگر صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک اجبار است.»

او دربارهٔ بارندگی در استان خراسان رضوی هم خبر خوشی نداشته است: «کل بارندگی‌های شهرستان مشهد تاکنون تنها ۰٫۴ میلی‌متر ثبت شده، در حالی که سال گذشته این رقم حدود ۲۷ تا ۲۸ میلی‌متر بوده و میانگین بلندمدت دوره مشابه نیز حدود ۱۴ میلی‌متر بوده است.»

نوبت هشدار دربارهٔ وضعیت آب پس از تهران حال به مشهد رسیده است.

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، روز شنبه با تأکید بر این‌که وضعیت آب تهران به‌صورت تصاعدی رو به وخامت است، گفته بود: «جیره‌بندی آب باید خیلی زودتر از این شروع می‌شد. اکنون ۶۲ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و سطح این سفره‌ها به‌شدت پایین رفته است.»

تأکید همیشگی مقامات بر لزوم صرفه‌جویی از طرف مردم در حالی است که روز شنبه رئیس فدراسیون صنعت آب ایران بار دیگر تأکید کرد بحران کنونی حاصل سال‌ها بی‌توجهی به هشدارهای علمی دربارهٔ افت سفره‌های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی است.

او افزود: «راه نجات تهران تنها با زنجیره‌ای از اقدامات ممکن است؛ از بازچرخانی فاضلاب و اصلاح الگوی مصرف گرفته تا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.»

پیشتر، ۱۵ آبان، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز هشدار داد در صورت ادامه نیافتن بارندگی تا پایان پاییز، از آذرماه باید آب تهران را جیره‌بندی کرد و «اگر باز هم نبارد، آبی نخواهیم داشت و باید تهران را تخلیه کنیم».

او این سخنان را در حالی مطرح کرد که بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، میزان پرشدگی سدهای پنج‌گانه تهران به ۱۱ درصد رسیده و در صورت حذف سد طالقان، این رقم تنها پنج درصد است.

علی شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب کشور روز جمعه در گفت‌وگو با سایت خبری «رکنا» علت پدید آمدن این بحران را «سوءمدیریت و تصمیمات جزیره‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنعت» عنوان کرد.