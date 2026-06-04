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جمهوری اسلامی با تشدید بازداشت‌ها به دنبال چیست؟ گفت‌وگو با شیوا نظرآهاری

جمهوری اسلامی با تشدید بازداشت‌ها به دنبال چیست؟ گفت‌وگو با شیوا نظرآهاری
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جمهوری اسلامی با تشدید بازداشت‌ها به دنبال چیست؟ گفت‌وگو با شیوا نظرآهاری

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سمیرا نوروزی ، فیلمساز، حامد تیزرویان، فعال محیط زیست و دانشجوی دکترای تنوع زیستی، امیرحسین سعادت، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، آریانا کوچکی، دانشجوی کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۰ مهندسی صنایع، امیرحسین باقری علویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک، یاشار دارالشفا، پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق ... این‌ها تنها چند نام از نام‌های بی‌شمار بازداشتی‌های روزها و هفته‌های اخیر است. این بازداشت‌ها طیف‌های مختلف را در برمی‌گیرد و در چند شهر ایران انجام شده است. اتهام بازداشت شد‌گان اعلام نمی‌شود و دادرسی عادلانه هم غایب همیشگی این روند است. شیوا نظرآهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاری کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان از اسلوونی، درباره این موج تازه بازداشت‌ها ، دلایل و پیامدهای آن برای جامعه مدنی ایران می‌گوید.

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