دو بازیکن پیشین تیم ملی زنان ایران: حمایت استرالیا، «امید به آینده را در ما زنده کرد»

دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و در جریان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا به این کشور پناهنده شدند، می‌گویند حمایتی که در استرالیا دریافت کرده‌اند، امید به «زندگی و رقابت در امنیت» را در آنها زنده کرده است.

پس از این‌که بازیکنان تیم ملی ایران به‌دلیل نخواندن سرود ملی در نخستین بازی خود، که با اولین روزهای جنگ همزمان بود به «خیانت» متهم شدند، هفت تن از اعضای کاروان، از جمله شش بازیکن تصمیم گرفتند که در استرالیا بمانند.

با افزایش فشار بر این بازیکنان و در پی گزارش‌هایی که از تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌های آنها در ایران منتشر شد، در نهایت پنج تن با تغییر نظر خود، به ایران بازگشتند.

روز جمعه ۲۸ فروردین‌ماه فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی‌زاده، دو بازیکنی که در استرالیا ماندند، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از دولت استرالیا برای «اعطای حمایت بشردوستانه و مکانی امن در این کشور زیبا» تشکر کردند.

این دو بازیکن در این بیانیه گفته‌اند: «مهربانی و حمایتی که در این مقطع چالش‌برانگیز به ما عرضه شد، ما را به آینده‌ای امیدوار کرد که بتوانیم در امنیت زندگی و ورزش کنیم».

آنها با قدردانی از حمایت ایرانیان مقیم استرالیا، نوشته‌اند: «به‌شدت تحت تأثیر مهربانی و همدلی جامعۀ ایرانیان استرالیا قرار گرفتیم. حمایت شما باعث شد در این دورۀ گذار کمتر احساس غریبی کنیم.»

در ادامۀ این بیانیه آمده که «در این مقطع، تمرکز اصلی ما بر امنیت، سلامت و آغاز روند بازسازی زندگی مان است. ما ورزشکار حرفه‌ای هستیم و همچنان آرزو داریم حرفۀ ورزشی‌مان را در استرالیا ادامه دهیم. اما هنوز برای صحبت علنی دربارۀ آنچه بر ما گذشته، آمادگی نداریم».

یک هفته پس از درخواست پناهندگی این دو ورزشکار، تصاویری از آنها در حال تمرین با باشگاه فوتبال «بریزبین رور» منتشر شد. آنها اما از آن‌زمان در انظار عمومی دیده نشده‌ و در یک خانۀ امن مخفی، اسکان داده شده‌اند.

از وضعیت و شرایط سایر اعضای تیم که به ایران بازگشتند، خبری منتشر نشده است.

پس از انتشار تصاویر این تیم در زمان بازگشت به ایران در اتوبوس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران، با انتشار مطلبی در شبکۀ‌ ایکس، بازیکنان و کادر سرپرستی این تیم را «فرزندان میهن» خوانده بود.

او در ادامه با اشاره به پنج عضو این کاروان که با تغییر نظر استرالیا را ترک کرده بودند، نوشت: «آنها با بازگشتشان، دشمنان را ناامید کرده و تسلیم فریب و ارعاب عناصر ضد ایرانی نشدند».

طی روزهای اخیر نام زهرا قنبری کاپیتان این تیم، که از جمله بازیکنانی بود که با تغییر نظر، از استرالیا به ایران بازگشتند، به عنوان یکی از افرادی که اموالشان مصادره شده، مطرح شد. با بالا گرفتن اعتراضات به این موضوع، چند مقام جمهوری اسلامی، با رد این موضوع، ادعا کردند که مسئله، صرفاً «تشابه اسمی» بوده است.