خلع سلاح «فصائل» و کارزار ضدفساد در عراق در گفتوگو با علی معموری
دولت جدید عراق در روزهای اخیر تصمیماتی خبرساز را اعلام و اجرا میکند. پس از بازداشت حدود ۵۰ مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق روز هشتم تیر اعلام کرد که دولت به گروههای شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهرماه ۱۴۰۵، فرصت داده است تا سلاحهای خود را تحویل دهند؛ تاریخ اعلامشده با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمان است. ارزیابی علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، درباره این تحولات در عراق را بشنوید.
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