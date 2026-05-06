بغداد میان ایران و آمریکا؛ آیا توازن ممکن است؟ گفتوگو با فرزین کرباسی
عراق در آستانه شکلگیری دولتی تازه با نخست وزیری علی الزیدی است؛ در چنین فضایی یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است واشینگتن از نخستوزیر آینده عراق انتظار دارد برای دور کردن نهادهای دولتی از گروههای مسلح نزدیک به ایران «اقدامهای ملموس» انجام دهد و در غیر این صورت کمکهای مالی و امنیتی آمریکا از سر گرفته نخواهد شد. واشینگتن پیشتر انتقال نقدی درآمدهای نفتی عراق و بخشی از کمکهای امنیتی به این کشور را متوقف کرده بود. «اقدامهای ملموس» مورد نظر واشینگتن چیست و بغداد چگونه میتواند در روابطش با دو کشور آمریکا و ایران توازن برقرار کند؟ ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، را در اینباره بشنوید.
از همین مجموعه
-
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۵
آیا چشمانداز پیشِ رو یک درگیری نظامی دیگر است؟ گفتوگو با دامون گلریز