نزار آمیدی، رئیس‌جمهور جدید عراق، علی الزیدی،‌ تاجر عراقی، را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید کشور معرفی و مسئول تشکیل کابینه کرد. معرفی الزیدی بعد از آن صورت گرفته که در ماه‌های اخیر ائتلاف شیعیان نوری‌المالکی نخست‌وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست‌وزیری کرده بود؛ موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به‌دنبال داشت. الزیدی کیست؟ و آیا می‌تواند بین دو نیروی تاثیرگذار بر صحنه سیاسی عراق، تهران و واشینگتن توازن برقرار کند ؟ ارزیابی علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در سیدنی استرالیا را بشنوید.