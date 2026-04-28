سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۸:۵۷

پیامدهای انتخاب الزیدی به عنوان نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با علی معموری

نزار آمیدی، رئیس‌جمهور جدید عراق، علی الزیدی،‌ تاجر عراقی، را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید کشور معرفی و مسئول تشکیل کابینه کرد. معرفی الزیدی بعد از آن صورت گرفته که در ماه‌های اخیر ائتلاف شیعیان نوری‌المالکی نخست‌وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست‌وزیری کرده بود؛ موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به‌دنبال داشت. الزیدی کیست؟ و آیا می‌تواند بین دو نیروی تاثیرگذار بر صحنه سیاسی عراق، تهران و واشینگتن توازن برقرار کند ؟ ارزیابی علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در سیدنی استرالیا را بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
