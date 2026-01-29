کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۹ بهمن در آستانهٔ برگزاری نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل، به خبرنگاران گفت: «اگر کسی مثل تروریست‌ها عمل کند، باید با او نیز به عنوان تروریست رفتار شود». با چنین رویکردی بود که دیپلمات‌های ارشد ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا نشان دهند که بعد از سال‌ها، دربارهٔ گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه توافق نظر دارند. اِلی گرانمایه، محقق ارشد و معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای اروپایی روابط خارجی، دربارهٔ این تصمیم به پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.