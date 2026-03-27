با ادامه جنگ در مناطق شهری، از جمله در تهران، که به گفته ارتش اسرائیل هزاران بمب بر آن فرود آمده، برخی شهروندان از نگرانی درباره آینده ساختمان‌ها و منازل سخن می‌گویند. لرزش‌های مداوم با ساختمان‌ چه می‌کند؟ ساکنان چگونه می‌توانند بازرسی اولیه منازل خود را انجام دهند و چه زمانی نیاز به نظر تخصصی در‌ این‌ زمینه دارند؟ احمد شاهرودی دکترای مهندسی قانونی و دادرس دعاوی ساخت و ساز در کانادا به پرسش‌های رادیوفردا در این‌باره پاسخ داده است.