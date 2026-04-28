شصت روز از آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران گذشت. بمباران اگرچه بعد از چهل روز متوقف شد اما فضای جنگی همچنان پابرجاست و مشخص نیست که آیا تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح نتیجه می‌رسد و یا ادامه جنگ در پیش روست. تهران در روزهای اخیر تحرکات دیپلماتیک خود را در کشورهای پاکستان، عمان و روسیه پی گرفته اما مشخص نیست که طرف آمریکایی در زمینه رایزنی‌ها با کدام طرف‌ها صحبت می‌کند. چنان فضای ابهام‌آلودی سوال‌های بی‌شماری را پیش روی همگان قرار داده است. دستاورد سفرهای رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خصوصا به روسیه چه بود؟ راهی برای پیشبرد مذاکرات وجود دارد؟ چگونه پیشنهادی می‌تواند واشینگتن را به میز گفت‌وگو بیاورد؟ و آیا از اساس دستیابی به صلح پایدار ممکن است؟ حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پاسخ می‌دهد.