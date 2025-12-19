شین بت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، و وزارت دفاع این کشور در بیانیهٔ مشترکی اعلام کردند که یک شهروند روسیه را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده‌اند.

در این بیانیه که روز جمعه ۲۸ آذر منتشر شد، نام فرد بازداشت‌شده ویتالی زویاگینتسف، ۳۰ ساله، اعلام و گفته شده است که او با روادید کار به اسرائیل آمده بود.

طبق این بیانیه، زویاگینتسف اوایل دسامبر به ظن ارتباط با یک مأمور اطلاعاتی ایران بازداشت شد.

او متهم شده است که در ازای دریافت وجه دیجیتال، از بنادر، زیرساخت‌ها و کشتی‌ها در سراسر اسرائیل عکس گرفته و به این رابط فرستاده است.

پلیس و شباک در اسرائیل در دورهٔ اخیر بیش از ۵۰ شهروند این کشور را به ظن جاسوسی برای تشکیلات اطلاعاتی ایران بازداشت کرده‌اند. در مورد برخی از آن‌ها کیفرخواست ارائه شده، اما بسیاری دیگر هنوز بدون کیفرخواست، در قرنطینه و در بازداشتگاه ویژهٔ «جاسوسان ایران» هستند.

تشکیلات امنیتی اسرائیل گفته‌اند در میان بازداشتی‌ها افرادی از جوانان مذهبی اولتراارتدوکس، فرزندان مهاجران جمهوری‌های شوروی پیشین به‌ویژه از جمهوری آذربایجان، بزهکاران خرده‌پا و شهروندان عرب مسلمان و دروزی دیده می‌شوند؛ اما اکثر آن‌ها در این امر مشترک هستند که در جامعهٔ اسرائیل ادغام نشده‌اند، افرادی منزوی بوده و به‌شدت نیازمند پول هستند.

آزادی یک شهروند روسیه در ایران

در همین حال، سفارت روسیه در تهران خبر داد که یک شهروند این کشور پس از «مدت طولانی» بازداشت در ایران، آزاد شده و قرار است که به کشورش بازگردد.

بر اساس بیانیهٔ این سفارتخانه که در اینستاگرام منتشر شده، این شهروند روسیه پاییز سال ۱۴۰۳ به‌دلیل گرفتن عکس از «تأسیسات حساس» بازداشت شده بود. به نام و جنسیت این فرد اشاره نشده است.

سفارت روسیه آزادی این فرد را «نشان‌دهندهٔ ویژگی شاخص همکاری میان روسیه و ایران» توصیف کرده است.

خبرگزاری رویترز سال گذشته تعداد شهروندان اروپایی زندانی در ایران را حدود ۲۰ نفر از ده کشور مختلف اعلام کرده بود.