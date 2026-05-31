اسرائیل از گسترش عملیات زمینی و تصرف یک قلعه تاریخی در لبنان خبر داد

ارتش اسرائیل روز یک‌شنبه ۱۰ خرداد اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت مواضع نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کرده‌اند.

مقام‌های ارشد اسرائیلی از تصرف یک قلعه مهم در جنوب لبنان خبر دادند و در واکنش به این اتفاق، فرانسه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت «شمار قابل توجهی» از نیروهای زمینی این کشور عملیات تهاجمی را برای گسترش «خط دفاعی پیشرو» آغاز کرده‌اند و این عملیات اکنون به مناطق بیشتری توسعه داده شده است.

این اعلامیه دو روز پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال مرز مشترک اسرائیل و لبنان، عبور کرده‌اند.

همزمان، ییسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور قلعه شقیف (بوفور)، دژ راهبردی قرون وسطایی در جنوب لبنان، را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را بر فراز آن برافراشته است. او این منطقه را «یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی» برای دفاع از شهرک‌های الجلیل و امنیت نیروهای اسرائیلی توصیف کرد.

بنیامین نتانیاهو ساعتی بعد در یک پیام ویدئویی تصرف این قلعه تاریخی و رشته‌ارتفاعات راهبردی اطراف آن توسط ارتش اسرائیل را ستود و آن را «یک تغییر چشمگیر» در سیاست اسرائیل توصیف کرد.

او گفت: «تصرف بوفور یک مرحله چشمگیر و یک تغییر مهم در سیاستی است که ما در پیش گرفته‌ایم.»

نتانیاهو افزود: «اکنون دستور من این است که کنترل و حضور خود را در مناطقی که تحت کنترل حزب‌الله بوده‌اند، تعمیق و گسترش دهیم.»

نخست‌وزیر اسرائیل این اظهارات را در حالی بیان کرد که حزب‌الله از خاک لبنان با شلیک مداوم راکت‌ها و پهپادها، شمال اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.

او یادآور شد که این مکان نمادین «پس از آنکه نیروهای اسرائیلی در یکی از نخستین نبردهای جنگ اول لبنان در سال ۱۹۸۲ این قلعه را تصرف کردند، به نمادی از شکاف عمیق در جامعه ما تبدیل شد.»

اسرائیل در طول ۱۸ سال اشغال جنوب لبنان این موضع را در اختیار داشت و در سال ۲۰۰۰، پس از سال‌ها درگیری فرسایشی که جان صدها اسرائیلی را گرفت، از آن عقب‌نشینی کرد.

نتانیاهو گفت: «امروز ما به شکلی متفاوت به بوفور بازگشته‌ایم. ما متحد، مصمم و قدرتمندتر از هر زمان دیگری بازگشته‌ایم.»

قلعه بوفور یا شقیف بر بخش‌های گسترده‌ای از جنوب لبنان اشراف دارد و به همین دلیل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.

ارتش اسرائیل همچنین روز یک‌شنبه به غیرنظامیان لبنانی در جنوب رود زهرانی هشدار داد فوراً به شمال این رودخانه بروند و گفت عملیات علیه حزب‌الله را تشدید می‌کند.

رود زهرانی حدود ۲۰ کیلومتر شمالی‌تر از رود لیتانی واقع شده است.

از سوی دیگر وزیر خارجهٔ فرانسه روز یک‌شنبه اعلام کرد که پاریس پس از تصرف قلعهٔ شَقیف (بوفور) در لبنان از سوی نیروهای اسرائیلی، خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.

ژان نوئل بارو در گفت‌وگو با شبکهٔ ب‌اف‌ام‌تی‌وی فرانسه گفت: «من خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده‌ام، زیرا هرچند ما حق اسرائیل را، مانند همهٔ کشورها، برای دفاع از خود به رسمیت می‌شناسیم، هیچ چیز نمی‌تواند ادامهٔ عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و اشغال هرچه عمیق‌تر خاک لبنان را توجیه کند.»

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله مورد حمایت ایران از ۱۷ آوریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، روز شنبه اسرائیل را به اجرای «سیاست زمین سوخته» در جنوب لبنان متهم کرد. وزارت بهداشت لبنان می‌گوید از دوم مارس، حملات اسرائیل بیش از سه هزار و ۳۷۱ کشته بر جای گذاشته است.