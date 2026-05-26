بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه ۵ خرداد گفت ارتش این کشور با «نیروهای گسترده بر روی زمین» در جنوب لبنان در حال عملیات است و «مناطق راهبردی» را در کنترل خود می‌گیرد.

این اظهارات، بر اساس بیانیه‌ای رسمی، در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل بیان شد.

سخنان نتانیاهو پس از آن مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به فراتر از خط مرزی‌ای گسترش داد که اسرائیل پس از آتش‌بس ۱۶ آوریل با حزب‌الله، چند کیلومتر در داخل خاک لبنان تعیین کرده بود.

عملیات در نبطیه پس از هشدار تخلیه شهر

بنابر گزارش‌ها، روز سه‌شنبه، پس از هشدار اسرائیل برای تخلیه، چندین حمله شهر نَبَطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

همزمان یک مقام نظامی اسرائیل تأیید کرد که عملیات زمینی این کشور به نقاط عمیق‌تری در خاک لبنان گسترش یافته است.

این حملات پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه به ارتش خود دستور داد حملات علیه حزب‌الله را برای «درهم کوبیدن» این گروه مورد حمایت ایران تشدید کند. همان روز در حمله‌ای در شرق لبنان دست‌کم ۱۱ نفر کشته شدند.

به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، در نبطیه پس از هشدار تخلیه، حملات هوایی آغاز شد و ستون‌های دود از چند نقطه در داخل شهر برخاست.

یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای اسرائیلی عملیات خود را فراتر از «خط زرد» اعلام‌شده از سوی اسرائیل در جنوب لبنان آغاز کرده‌اند؛ خطی که حدود ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان امتداد دارد.

ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در طول شب بیش از ۱۰۰ هدف وابسته به حزب‌الله را در سراسر لبنان بمباران کرده است.

جنبش مورد حمایت ایران نیز روز سه‌شنبه مسئولیت حملات پهپادی به یک پادگان ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل را بر عهده گرفت.

حزب‌الله که هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است، بخش بزرگی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیهٔ اروپا فقط شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد «چندین پهپاد انفجاری شلیک‌شده از سوی سازمان تروریستی حزب‌الله به سوی خاک اسرائیل» را رهگیری کرده است. این ارتش افزود چند پهپاد انفجاری دیگر نیز در خاک اسرائیل، در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان، سقوط کرده‌اند و گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است.

نتانیاهو دوشنبه‌شب دستور «شتاب بیشتر در عملیات» علیه حزب‌الله را صادر کرد و گفت: «درست است که آنها با پهپاد، از جمله پهپادهای فیبر نوری، به ما حمله می‌کنند، اما گروه‌هایی برای مقابله با این موضوع کار می‌کنند و ما این مسئله را حل خواهیم کرد... ضربات خود را تشدید می‌کنیم، آتش خود را افزایش می‌دهیم و آنها را درهم خواهیم کوبید.»

با پیشروی عملیات اسرائیل به نقاط عمیق‌تر جنوب لبنان، حزب‌الله اعلام کرد که نیروهایش روز سه‌شنبه با نظامیان اسرائیلی که می‌کوشیدند وارد شهری مشرف به نبطیه شوند، درگیر شده‌اند.

نبطیه از آغاز تازه‌ترین جنگ اسرائیل و حزب‌الله در دوم مارس، تا حد زیادی خالی از سکنه شده و با وجود آتش‌بس ۱۷ آوریل، هدف حملات پی‌درپی قرار گرفته است.

آویخای ادرعی، سخنگوی عربی‌زبان ارتش اسرائیل، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ساکنان سراسر شهر «باید فوراً خانه‌های خود را تخلیه کرده و به شمال رودخانه زهرانی بروند».

اسرائیل با وجود آتش‌بس در جنگ با حزب‌الله، بارها لبنان را بمباران کرده و می‌گوید این گروه را هدف قرار می‌دهد. حزب‌الله نیز چندین حمله به مواضع اسرائیل در جنوب لبنان و شمال اسرائیل را بر عهده گرفته است.

مقام‌های لبنان می‌گویند از دوم مارس، زمانی که حزب‌الله با حمله به اسرائیل در حمایت از ایران، لبنان را وارد جنگ خاورمیانه کرد، بیش از ۳۱۰۰ نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند.

حملات اسرائیل به جنوب و شرق لبنان؛ حزب‌الله از درگیری با نیروهای اسرائیلی خبر داد

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای گفت نیروهایش بامداد سه‌شنبه یک یگان اسرائیلی را که پس از حملات هوایی و آتش سنگین توپخانه به سوی زوطر شرقی پیشروی کرده بود، عقب راندند. این گروه گفت از پهپاد استفاده کرده و در داخل این شهر با نظامیان اسرائیلی درگیر است.

در شرق لبنان، وزارت بهداشت اعلام کرد «حمله هوایی دشمن اسرائیلی در روز گذشته به شهر مشغره در بقاع غربی، بنا بر آمار اولیه، به کشته شدن ۱۱ نفر، از جمله دو دختر و یک زن، و زخمی شدن ۱۵ نفر، از جمله یک کودک، منجر شد».

این وزارتخانه افزود امدادگران همچنان در حال آواربرداری در این شهر هستند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد «چندین حمله» را در منطقه مشغره علیه «زیرساخت‌های حزب‌الله که فعالیت تروریست‌ها در آن شناسایی شده بود» انجام داده است.

ارتش اسرائیل بعدتر در روز سه‌شنبه برای شهر مشغره و همچنین روستای نزدیک آن، سُحمُر، هشدار تخلیه صادر کرد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز از چندین حمله اسرائیل در جنوب و شرق این کشور خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، حمله‌ای به صریفا در جنوب لبنان یک امدادگر وابسته به انجمن رساله، مرتبط با جنبش امل، متحد حزب‌الله، را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد. با این مورد، شمار امدادگران کشته‌شده در این جنگ به ۱۲۰ نفر رسید.

چندین حمله نیز نزدیکی سدی در دریاچه قرعون، بر روی رودخانه لیتانی در شرق لبنان، را هدف قرار داد.

هشدارهای تخلیه در نزدیکی شهر صور در جنوب لبنان در روز دوشنبه، به گفته خبرگزاری فرانسه، باعث هراس گسترده و خروج ساکنان از این شهر تاریخی شد.