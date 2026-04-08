حملات شدید اسرائیل به سراسر لبنان بیش از ۱۱۰ کشته به جا گذاشت

اسرائیل روز چهارشنبه ۱۹ فروردین مجموعهای از حملات را در بیروت و سایر نقاط لبنان انجام داد که شدیدترین حمله به پایتخت این کشور از زمان آغاز جنگ با حزبالله بهشمار میرود و صدها کشته و زخمی به جا گذاشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که «بزرگترین حملهٔ هماهنگ خود به سراسر لبنان» را انجام داده است.
وزارت بهداشت لبنان میگوید حملات اسرائیل به سراسر کشور بوده است و تا حدود ساعت ۷ شب تعداد کشتهشدگان ۱۱۲ نفر و شمار زخمیها ۸۳۷ تن است.
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، حملات همزمان به پایتخت بدون هشدار انجام شد و باعث شد مردم در خیابانها شروع به فرار کنند و رانندگان برای باز کردن مسیر بوق بزنند.
یکی از حملات به کورنیش المزرعه، یکی از جادههای اصلی پایتخت، اصابت کرد.
اسرائیل همچنین حومهٔ جنوبی بیروت و جنوب لبنان، جایی که حزبالله نفوذ دارد، را هدف قرار داد. این حملات پس از صدور هشدار تخلیه برای این مناطق و همزمان با حملات در شرق انجام شد.
درگیریهای لبنان بخشی از آتشبس ایران و آمریکا نیست
در پی این حملات هوایی شدید، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگوی تلفنی با شبکه پیبیاس تصریح کرد که پایان درگیریها در لبنان در آتشبس میان واشینگتن و تهران گنجانده نشده است.
لیز لندرز، خبرنگار این شبکه تلویزیونی، در شبکهٔ ایکس نوشت وقتی از آقای ترامپ پرسیده که چرا لبنان در طرح آتشبس نیست، رئیسجمهور آمریکا پاسخ داده است: «به خاطر حزبالله. آنها در توافق نبودند. به آن هم رسیدگی خواهد شد. مشکلی نیست».
او همچنین جنگ اسرائیل و گروه حزبالله لبنان، مورد حمایت جمهوری اسلامی، را یک «درگیری مجزا» خوانده است.
آمریکا حزبالله، گروه شیعه مورد حمایت حکومت ایران، را یک سازمان تروریستی طبقهبندی کرده است.
وبسایت اکسیوس نیز به نقل از کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، نوشت که لبنان بخشی از توافق آتشبس میان ایران و آمریکا نیست.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر ضمن حمایت از آتشبس میان واشینگتن و تهران گفت این آتشبس که بامداد چهارشنبه آغاز شد شامل جنگ کشورش با حزبالله در لبنان نمیشود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ساعتی بعد اعلام کرد که ارتش این کشور یک حمله غافلگیرانه را با هدف قرار دادن صدها عضو حزبالله در سراسر لبنان انجام داده است.
او در یک پیام ویدئویی گفت: «ارتش اسرائیل یک حمله غافلگیرانه علیه صدها تروریست حزبالله در مراکز فرماندهی در سراسر لبنان انجام داد.» او ادعا کرد این بزرگترین ضربه متمرکزی است که حزبالله از زمان عملیات پیجرها در سال ۲۰۲۴ متحمل شده است.
وزیر دفاع اسرائیل تصریح کرد: «ما اصرار داشتیم که بین صحنههای ایران و لبنان تفاوت قائل شویم تا واقعیت در لبنان را تغییر دهیم و تهدیدها علیه ساکنان شمال را از بین ببریم.»
او افزود که اسرائیل به نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، هشدار داده بود که این گروه بهخاطر حمله به اسرائیل از جانب ایران «بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت و امروز مرحله دیگری از آن وعده را اجرا کردیم».
در پی این حملات مرگبار، نخستوزیر لبنان از «دوستان» این کشور خواست که برای پایان دادن به حملات اسرائیل کمک کنند.
نواف سلام در بیانیهای گفت در حالی که بیروت «از توافق میان ایران و ایالات متحده استقبال کرده و تلاشهای خود را برای دستیابی به آتشبس در لبنان افزایش داده است، اسرائیل همچنان به حملات خود ادامه میدهد».
او افزود: «از همه دوستان لبنان خواسته میشود که با استفاده از همه ابزارهای موجود به ما کمک کنند تا این حملات را متوقف کنیم».
در همین حال، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، اعلام کرد حزبالله با حمله به اسرائیل و کشاندن لبنان به بحران منطقهای، یک «اشتباه استراتژیک» مرتکب شد.
او در عین حال تأکید کرد که حملات اسرائیل و اشغال جنوب لبنان نمیتواند راهحل بلندمدت باشد و گفت: «آتشبس باید بهطور کامل لبنان را شامل شود؛ این موضوع ضروری و غیرقابل چشمپوشی است.»
از سوی دیگر مقامهای ایرانی میگویند حملات اسرائیل به لبنان «نقض آتشبس» است.