هم‌زمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفته تدارکاتش برای «سومین جنگ احتمالی» با ایران به‌صورتی ادامه دارد که بتوان جامعه را با بیشترین سرعت برای جنگی دیگر آماده کرد.

در این میان، رسانه‌های اسرائیل «نگرانی» کشورشان از توافق احتمالی آمریکا و ایران را بازتاب داده و نوشته‌اند جنگ اخیر اهداف اسرائیل را محقق نکرد.

افسران ارشد اسرائیل در گفت‌وگوهای هم‌زمان با رسانه‌های این کشور در روز هفتم خرداد، گفتند از مسئولان کشوری و نظامی فرمان گرفته‌اند تا اقدامات لازم برای دفاع از مردم و پشت جبهه اسرائیل را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند.

به گزارش شبکه کان، افسران یادشده گفتند دستور دارند به‌‎گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو بتواند به سرعت از «صفر به صد» برسد.

آن‌ها افزودند برنامه‌ریزی جنگ بعدی باید محرمانه پیش رود و هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا بیشترین غافلگیری برای کشور هدف را به همراه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در آن صورت، پشت جبهه اسرائیل نخواهد توانست از قبل به مردم هشداری برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این رو، «شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود».

در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند.

بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، در جنگ ۴۰ روزه ایران حدود ۵۵۰ فروند موشک به این کشور شلیک کرد که ۷۲ درصد آن کلاهک خوشه‌ای داشت. این حملات به یک هزار و ۲۰۰ نقطه در اسرائیل آسیب زد اما ۲۵ منطقه دستخوش تخریب شدید شد.

ستاد پشت جبهه می‌گوید در بررسی‌هایش پی برد از میان ۲۱ نفری که در حملات موشکی ایران در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند، اکثر آن‌ها اعراب، کارگران خارجی، مهاجران و برخی سالمندان بودند که عبری را که زبان اصلی دستورات پشت جبهه برای دفاع بود، نمی‌دانستند و از این رو، این ستاد نحوه انتقال مفیدتر اطلاعات به این دسته از مردم را در جنگ‌های بعدی درنظر گرفته است.

به گزارش شبکه کان، دستورالعمل‌های دفاعی تازه اسرائیل به نحوی آماده شده که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر باشند تا «پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد».

هم‌زمان شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل هفتم خرداد ارزیابی ارتش این کشور را منتشر کرد که حاکی است ایران در هر جنگ احتمالی بعدی، «سریع‌تر» پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکی آن نیز قوی‌تر خواهد بود.

در این ارزیابی‌ها آمده است که ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه استفاده از موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان‌گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد.

داوید بیتان، یک سیاستمدار بانفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته به مردم کشورش گفته بود آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم یا هر دو سال یک بار، «یک جنگ شدید و گسترده» با ایران را تحمل کنند.

سوخت‌رسان‌های تازه برای نیروی هوایی

رسانه‌های اسرائیل همچنین هفتم خرداد از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‎‌رسان تازه‌ به این کشور خبر دادند.

اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست، این هواپیماها را به آمریکا سفارش داده بود.

براساس گزارش‌های مختلف اسرائیلی، شش تا هشت فروند سوخت‌رسان از مدل «کی‌سی ۴۶» روز ششم خرداد در پایگاه نواتیم فرود آمد.

یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت‌رسان‌های نسل جدید را در جنگ ۴۰ روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوخت‌گیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت.

به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت‌رسان‌ها «قواعد بازی را تغییر می‌دهد» و استقلال اسرائیل برای عملیات احتمالی علیه ایران را تضمین می‌کند، «حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف باشند».

در این میان، به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تلاش‌های سیاسی آمریکا در دستیابی به تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت «نگران است».

گزارش شبکه سی‌ان‌ان آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که حاکی از «تلاش ایران برای بازکردن دریچه تونل‌های بمباران‌شده شهرهای موشکی» است، نیز بر «نگرانی» اسرائیل افزوده است.

«نگرانی» از تفاهم آمریکا- ایران

اسرائیل‌هیوم گزارش داده بود رئیس‌جمهور آمریکا متن تفاهمی را که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجی‌گران متعدد به آن دست یافته‌اند، برای نخست‌وزیر اسرائیل و شمار دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آن‌ها را در این زمینه دریافت کرد.

مقاله‌ها و تحلیل‌های متعدد نوشته شده توسط چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته، از جناح‌های مختلف راست و میانه، این ناخشنودی را بازتاب داده که اسرائیل به خواسته‌هایش از جنگ با ایران دست نیافته است.

تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشینگتن و تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده، به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد.

سردبیر تایمز اسرائیل در سرمقاله جداگانه‌ای این جنگ را «شکست تاریخی» نامید. معاریو پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم برجا خواهد گذاشت.

این روزنامه افزوده بنیامین نتانیاهو که خود را طی چند دهه به عنوان «آقای امنیت اسرائیل» نشان داد، باید سکوتش را شکسته و مخالفت با این توافق را علنی کند؛ «همان‌طور که در مخالفت علنی با برجام در ریاست‌جمهوری باراک اوباما، حتی به کنگره آمریکا رفت و علیه آن سخنرانی کرد».

نخست‌وزیر اسرائیل این هفته برای چهارمین‌بار طی کمتر از دو هفته با رئیس‌جمهور آمریکا تلفنی گفت‌وگو کرد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند در این تماس درخواست دونالد ترامپ از اسرائیل که در جنگ جاری با حزب‌الله از حمله به بیروت خودداری کند، مطرح شده بود.

اسرائیل از پنجم خرداد حملات در جنوب و شرق لبنان را تشدید کرده و نتانیاهو به ارتش دستور داده نقاط دیگری در لبنان را اشغال کند. هزاران نیروی ذخیره اسرائیل برای تشدید جنگ احضار شده‌اند.

اسرائیل در واکنش به حملات حزب‌الله که به تازگی با ریزپرنده‌های فیبر نوری ۱۱ سرباز این کشور را کشته، عملیات در لبنان را تشدید کرده است.